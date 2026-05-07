Longtemps associée à l’audio puriste et aux équipements hi-fi haut de gamme, Technics continue de moderniser son image sans renier ce qui fait sa réputation.

Avec cette nouvelle finition Moonlight Lilac, les EAH-AZ100 prennent une direction plus mode, plus personnelle, tout en conservant l’approche très exigeante de la marque japonaise.

Ce nouveau coloris apporte quelque chose de différent dans un univers souvent dominé par le noir ou l’argent. Le lilas reste discret, élégant, mais suffisamment original pour transformer les écouteurs en véritable accessoire du quotidien. Une manière pour Technics de montrer que le design et l’esthétique comptent désormais autant que la performance.

Bien sûr, côté son, les EAH-AZ100 restent très sérieux. Technics embarque ici son système Magnetic-Fluid Driver, conçu pour réduire les distorsions et offrir une restitution beaucoup plus précise. Les basses restent profondes sans écraser le reste du spectre, tandis que les voix et les détails gagnent en clarté. Une signature sonore fidèle à l’ADN hi-fi de la marque.

L’expérience se veut aussi plus intelligente au quotidien. La réduction de bruit adaptative ajuste automatiquement son niveau selon l’environnement et la forme de l’oreille, permettant de rester immergé aussi bien dans les transports qu’au bureau. Les appels profitent également d’un vrai travail sur la captation vocale, avec plusieurs microphones et un traitement IA qui isole efficacement la voix. Pensés pour accompagner tous les usages, ces écouteurs peuvent aussi rester connectés simultanément à trois appareils différents. Smartphone, ordinateur, tablette : les transitions se font naturellement, sans devoir reconnecter en permanence.