Le MacBook Pro d’Apple vient de bénéficier d’une mise à niveau majeure, mais pas encore de M5 Pro ni de Max

Le MacBook Pro 14 pouces d’Apple a bénéficié de la mise à niveau M5, comme l’iPad Pro et le Vision Pro, mais pas encore de versions M5 Pro ni M5 Max.



Le premier ordinateur portable Mac M5 est arrivé, presque cinq ans jour pour jour après l’annonce par Apple de son passage à la puce Apple Silicon avec la puce M1.

Le MacBook Pro 14 pouces d’Apple a été mis à niveau vers la puce M5, comme l’iPad Pro et le Vision Pro, mais il n’existe pas encore de versions M5 Pro ou M5 Max. Il semble donc qu’il faudra attendre le printemps pour opter pour l’un des modèles les plus puissants. Apple n’avait pas fait de même avec la gamme M4, annonçant les trois variantes simultanément il y a un an.

Des rumeurs circulent concernant une refonte du MacBook Pro, mais il semblerait qu’il s’agisse d’une évolution de nouvelle génération. Et comme toujours chez Apple, si le design actuel se vend bien, nul besoin de le faire évoluer.

L’arrivée de la version M5 du Pro n’est pas une surprise : Apple l’a annoncée hier, après qu’un YouTubeur russe ait apparemment mis la main sur le nouveau modèle il y a quelques semaines (il avait également divulgué la version M4).

La puce M5 embarque un processeur 10 cœurs, dont quatre cœurs de performance et six cœurs d’efficacité, ainsi qu’un GPU 10 cœurs et un Neural Engine 16 cœurs. Des accélérateurs neuronaux ont été intégrés à la puce graphique pour optimiser l’IA, tout comme sur la puce A19 Pro des iPhone Air, 17 Pro et 17 Pro Max.



Apple annonce des performances d’IA 3,5 fois supérieures à celles de la puce M4, et jusqu’à six fois supérieures à celles du M1, vieux de cinq ans. Les performances du processeur sont également supérieures de 20 % à celles de la puce M4 pour les tâches multicœurs, avec des performances graphiques 1,6 fois supérieures en moyenne. La bande passante mémoire unifiée est également plus importante, dépassant les 150 Go/s.

L’autonomie annoncée est de 24 heures, soit environ 16 à 18 heures en conditions réelles. Nous testerons cela dans un prochain test.

Le MacBook Pro 14 pouces avec M5 est proposé au prix de revente Apple à partir de 1 799 € et de 1 679 € au tarif Éducation. Il est disponible en finitions noir sidéral et argent.