Essai – Honda CR-V e:PHEV  : une forme de perfection…

Le grand SUV de chez Honda, le CR-V, s’est récemment refait une beauté et est désormais proposé en version hybride simple, ou en version hybride rechargeable. C’est cette dernière que nous avons essayé, et force est de constater que son homogénéité n’est jamais prise en défaut. Pour qui cherche une auto sérieuse et efficace, on a là une forme de perfection…

C’est quoi ?

Chez Honda, on aime la continuité ! C’est ainsi que si la berline Civic a fait sa première apparition au catalogue en 1972, le SUV CR-V est, pour sa part, présent depuis 1996. Cette auto a vocation mondiale (elle est vendue en Asie, en Europe, aux USA dans une forme identique…) a su séduire par sa robustesse, son pragmatisme et sa capacité à bien répondre aux besoins des familles, tout au long d’une carrière riche de six générations, où la barre des 5 millions de véhicules produits avait déjà été franchie en 2012 ! La sixième génération, celle qui nous concerne ici, est apparue en effet en 2023. Il était temps de s’intéresser à son cas !

2023 Honda CR-V

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben, tout ! Déjà, le design : toujours sobre, mais plus expressif, bien proportionné, avec une jolie présence (sous réserve d’une bonne combinaison, genre rouge à jantes noires, comme sur notre véhicule d’essai). A la limite, l’intérieur est plus dans la continuité de la série précédente, avec un écran d’info-divertissement de dimension plutôt modeste (aux standards actuels) et une boîte de vitesse qui se commande par impulsion sur des boutons, et qui demande un (tout) petit peu d’habitude. Avec 4,71 m de long, les dimensions ont forci (il fait 11 cm de plus que la génération précédente), au bénéfice de l’espace intérieur (et d’un coffre allant de 617 à 1710 litres), tandis que la largeur et la hauteur sont respectivement de 1,87 et 1,67 m. Un beau bébé, non ?

Et sous le capot ?

Deux motorisations sont proposées : une hybride simple, et une autre, hybride rechargeable (notre modèle d’essai) qui, avec ses 17,7 kWh de batteries (qui peuvent accepter 6,8 KW en recharge, donc le plein peut se faire en moins de trois heures), propose jusque 82 km d’autonomie en mode zéro émission (dans les faits, vous ferez un bon 70 en usage péri-urbain, ce qui est déjà très bien !) ; de son côté, l’hybride simple dispose d’une batterie de 1,05 kWh. Les deux versions reposent sur le même moteur thermique (un 4 cylindres de 2 l, vu également sur les Civic et ZR-V). Avec l’aide du moteur électrique, il propose 184 ch et 335 Nm, des valeurs correctes, même s’il y a quasiment 2 tonnes à emmener. Comme on est sur une Honda, la technologie n’est pas tout à fait la même que chez les autres : à basse et moyenne vitesse, le moteur thermique fait office de groupe électrogène pour le moteur électrique. Ce n’est d’ailleurs qu’à « haute » vitesse, à partir de 120 km/h, que le thermique meut directement l’auto, et se fait d’ailleurs plus entendre. Dans le reste des cas, les transitions d’une motorisation à l’autre se font sans heurts, sont quasiment imperceptibles et la CR-V évolue dans un grand silence et une belle douceur. Côté conso, l’hybride simple affiche 6,6 l/100 ; notre version rechargeable descend à 0,8 l/100 ; à condition de recharger le plus souvent possible, bien entendu !

2023 Honda CR-V

Et au volant, ça donne quoi ?

On ne tombe pas forcément sur les fesses en regardant la fiche technique, mais c’est à l’usage que ce CR-V séduit, tant il sonne juste dans quasiment tous les domaines. Commençons par éliminer ce qui fâche : comme souvent sur les autos japonaises, les ADAS font du zèle et sont vraiment pénibles à désactiver. Le CR-V ne déroge pas à la règle et les coups de volant occasionnés par le système de maintien en ligne tout comme les bips de l’alerte de survitesse donnent juste envie de lui mettre le feu. Une fois que ces pulsions sont éteintes, on peut ainsi se concentrer sur l’agrément de conduite. Et celui-ci est de haut niveau : excellent filtrage de suspension, bons sièges en cuir, équipement complet (la version hybride rechargeable n’existe que dans l’exécution haute de la gamme), avec toit ouvrant, bonne sono, sièges chauffants et ventilés, affichage tête haute, feux automatiques à LEDs… Le système d’info-divertissement est un peu daté par rapport à ce qui se fait ailleurs, mais d’un autre côté, l’essentiel y est et la taille modeste de l’écran ne donne pas l’impression au conducteur qu’il est entièrement à la merci d’un monde digital. On l’a dit, les transitions électrique / thermique sont assez imperceptibles. De même, la transmission a fait de gigantesques progrès par rapport à la version précédente, où, dans les côtes, le régime moteur s’emballait alors que la vitesse baissait (au point que l’on se demandait comment un motoriste aussi talentueux que Honda avait pu valider une telle incongruité !). Enfin, la sobriété promise est au rendez-vous, avec 5,5 l/100 sur route et 7,2 sur autoroute. En moyenne, je sors de cet essai avec une conso de 6,4 l/100 (une fois que les batteries étaient vides), soit moins que ce que la version hybride simple revendique, avec en plus la possibilité de commuter en mode zéro émission. Pas mal, non ? Enfin, si la suspension est un peu souple, la tenue de route reste remarquable en toutes circonstances. Malgré des chiffres d’accélération modestes (le 0 à 100 km/h est donné pour 9,4 secondes, bof…), le dynamisme est au rendez-vous, du moins en reprises, grâce à l’apport de l’électrique.

2023 Honda CR-V

Son point fort ?

C’est tout simplement une homogénéité remarquable, un bien être au volant et une sobriété de bon aloi.

Le verdict de Stuff

Pour sa sixième génération, le CR-V n’a pas raté sa mue, ne serait-ce que parce son allure est plus affirmée et son efficience encore plus travaillée. Après, que faut-il choisir entre la version hybride simple et la rechargeable ? Si vos trajets quotidiens font moins de 80 km et que vous avez la possibilité de recharger, cette version est alors très séduisante…

2023 Honda CR-V

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 1 moteur électrique Cylindrée : 1993 cm3 Puissance : 184 ch à 6000 tr/min Couple : 335 Nm à 4500 tr/min Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 1988 kilos Vitesse maxi : 195 km/h 0 à 100 km/h : 9,4 secondes Conso officielle / de l’essai : 0,8 l /100 / 6,4 l/100 Prix : gamme Honda CR-V à partir de 49980 € , version d’essai e :PHEV à partir de 58150 €