Instax lance son nouvel appareil photo instantané hybride : l’instax mini LiPlay+

Nouvelles fontionnalités et nouveau design, le nouvel appareil instantané hybride instax mini LiPlay+™ sera disponible à partir du 30 octobre, en coloris beige sable et bleu nuit.



Ce nouvel appareil introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, offrant de nouvelles possibilités aux utilisateurs, ainsi que des améliorations élégantes du design de l’appareil. L’application téléchargeable gratuitement instax mini LiPlay permet aux utilisateurs d’imprimer à distance des images depuis un smartphone via une connexion Bluetooth.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser davantage leurs photos en ajoutant des stickers, des cadres ou du texte en superposition, faisant de chaque image une création véritablement unique. Cet appareil photo instantané hybride est équipé d’un objectif principal orienté vers l’avant ainsi que d’un objectif selfie grand-angle orienté vers l’arrière

Les utilisateurs peuvent utiliser l’application gratuite instax mini LiPlay+ pour ajouter des

fonctionnalités sonores à leurs images. Avec la fonction instax Sound Print, ils disposent de quatre façons uniques d’enregistrer des clips audio de 3 secondes à intégrer à leurs photos via un QR code imprimé, puis de les réécouter en le scannant à l’aide de leur smartphone

Par ailleurs, la fonction instax Sound Album transforme les aventures en vidéos animées personnalisées, avec son, arrière-plans dynamiques et musique distinctive?. Un nouveau film customisé est également annoncé : le film instantané instax mini Soft Glitter, disponible en pack de 10 photos.

Ce nouvel appareil instax mini Liplay+ sera disponible en beige sable et bleu nuit à partir du 30 octobre, à 219,99 € Le film instantané instax mini Soft Glitter sera disponible pour 9,99 €.`