Une Old Fashioned Week pour les amateurs de bourbon

Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, le Old Fashioned n’a jamais été aussi en vogue !

Expérience par excellence du Bourbon dans sa plus pure expression, le Old Fashioned est un classique qui fascine toujours autant, bartenders comme dégustateurs. Et à ce titre mérite un événement à sa hauteur : la Old Fashioned Week. Lancée en 2015 à Paris et organisée désormais dans les établissements à travers le monde, de Shanghai à San Francisco, la Old Fashioned Week promet de mettre en avant le cockail favori des amateurs de spiritueux et célébrer la créativité des bartenders.

En 2018, Woodford Reserve devient partenaire mondial de la Old Fashioned Week, avant de l’acquérir en 2020 avec l’ambition d’en faire l’événement incontournable de la scène cocktail. Fort de son savoir-faire dans le monde du Bourbon, Woodford Reserve apporte à la Old Fashioned Week une légitimité internationale.

Forte d’un succès grandissant, la 10ᵉ édition se tiendra du 14 au 30 novembre 2025, réunissant plus d’une centaine d’établissements à Paris, Lyon, Bordeaux et dans toute la France, chacun proposant sa propre revisite du célèbre Old Fashioned.



