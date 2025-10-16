OPPO Find X9 Series, un as de la photo mobile

OPPO vient d’annoncer le lancement mondial de sa nouvelle série phare Find X9, à la suite du succès de son lancement en Chine.

La série Find X9 inaugure une nouvelle génération de design pour la marque alliant élégance et confort ergonomique. Le Find X9 se décline en trois coloris: Gris Titane, Noir Stellaire et Rouge Velvet. Le Find X9 Pro est proposé en deux finitions haut de gamme: Blanc Soie et Charbon Titane. Tous les modèles arborent une finition en verre mat et un cadre en aluminium brossé pour une esthétique raffinée et une prise en main optimisée.

La série Find X9 sera lancée à l’international le 28 octobre prochain. Le Find X9 vaudra 4399 yuans (environ 530 euros), le Find X9 Pro 5299 yuans (environ 640 euros). Et, surtout, Find X9 Pro proposera un objectif téléphoto externe en option conçu en partenariat avec Hasselblad, et offrant un zoom optique 3,28x, extensible jusqu’à 10x.

Les deux modèles disposent d’écrans plats soigneusement conçus: le Find X9 embarque un écran compact de 6,59 pouces, tandis que le Find X9 Pro offre un grand écran immersif de 6,78 pouces, tous deux entourés de bordures symétriques ultra-fines de 1,15 mm sur les quatre côtés.

Les Find X9 et Find X9 Pro intègrent le système photo Hasselblad Master, propulsé par le moteur d’image LUMO, la solution de photographie computationnelle développée par OPPO. Le Find X9 Pro va encore plus loin grâce à un téléobjectif Hasselblad de 200 MP révolutionnaire. Développé conjointement avec Hasselblad, tant au niveau du calibrage du capteur que de la conception optique, ce téléobjectif respecte les standards exigeants de la marque et garantit des détails et une clarté inégalés lors des prises de vue en zoom.

Au-delà de la photo, la série Find X9 excelle également en vidéo, offrant un enregistrement jusqu’en 4K à 120 images/seconde en Dolby Vision, pour des séquences fluides et cinématiques remarquables. Pensée pour les créateurs et professionnels, la série introduit l’enregistrement LOG avec prise en charge ACES, facilitant son intégration dans les flux de travail post-production. Grâce à des optimisations telles que le Stage Mode et AI Sound Focus, le Find X9 permet de capturer des vidéos nettes et immersives lors de concerts ou d’événements, même depuis le fond de la salle. La série est animée par le MediaTek Dimensity 9500, l’un des premiers chipsets gravés en 3 nm. Elle intègre la batterie au silicium-carbone de troisième génération d’OPPO, avec une capacité de 7025 mAh pour le Find X9 et 7500 mAh pour le Find X9 Pro, offrant jusqu’à deux jours d’autonomie en usage moyen. ColorOS 16: fluidité et intelligence

ColorOS 16, la nouvelle version du système d’exploitation mobile qui promet une expérience ultra-fluide, intelligente et connectée grâce à des technologies de pointe comme le Luminous Rendering Engine et le Trinity Engine.



L’interface, inspirée de la nature, propose de larges possibilités de personnalisation avancées et intègre des outils d’édition photo et vidéo alimentés par l’IA, conçus pour stimuler la créativité des utilisateurs. ColorOS 16 améliore également la connectivité entre appareils et systèmes, consolidant l’écosystème OPPO pour une expérience mobile encore plus intuitive et performante.

