ICE smart TKS 2.0, une montre connectée à l’élégance vintage

La maison horlogère belge lance l’ICE smart TKS 2.0, une nouvelle montre connectée, fine, élégante et conçue comme un clin d’œil à l’horlogerie de tradition.



L’ICE smart TKS 2.0 (169 € à 199 €) est déclinée en huit modèles sophistiqués avec six écrans personnalisables. Design délicatement rectangulaire, cadran vintage rythmé de chiffres romains, aiguilles glaive et trotteuse qui évoluent comme celles d’une montre mécanique : l’ICE smart TKS 2.0 s’amuse à être le parfait sosie d’un garde-temps raffiné. Sa boîte, galbée dans l’acier, abrite néanmoins l’ensemble des fonctionnalités connectées pratiques et utiles. La technologie intelligente s’y fait ultra discrète, voire invisible lorsque les informations s’affichent, à la demande, sur l’écran du smartphone.



Pour capter les regards à l’instar d’une belle montre citadine, cette ICE smart TKS 2.0 fait aussi le pari de la qualité. Son cadran noir arbore la brillance de l’onyx grâce à la haute définition d’un puissant écran AMOLED. Les données de santé, messages, apps et images y apparaissent avec une luminosité et une précision ciselée. Prête à accompagner le luxe chaleureux de la mode 2025-2026, la boîte d’acier inoxydable offre le choix d’un habillage silver, doré ou rose-gold et s’étoffe de superbes bracelets en cuir italien texturé croco et points selliers. Les bracelets aux maillons d’acier étincelant possèdent une boucle déployante et un système de mise à mesure EasyStrap. Tous sont interchangeables et confirment que l’ICE smart TKS 2.0 est la « sensation » de la rentrée et la montre tendance à porter au bureau, en rendez-vous ou en soirée.

