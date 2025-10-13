Everox One Abus – Le cadenas nouvelle génération, sans clé et connecté

Le nouveau cadenas connecté Everox One Abus combine protection efficace et technologie intelligente. Fini les clés perdues ou les combinaisons oubliées : il s’ouvre automatiquement par simple pression sur le bouton situé sur le corps du cadenas, dès qu’un smartphone préalablement appairé via l’application ABUS One est à proximité.

La communication Bluetooth entre l’application ABUS One et l’EVEROX One est sécurisée grâce à la technologie éprouvée ABUS SmartX. Pour refermer le cadenas, rien de plus facile : il suffit d’enfoncer l’anse, et le verrouillage s’effectue automatiquement, sans aucune manipulation supplémentaire. L’application ABUS One permet de contrôler et de gérer un ou plusieurs cadenas en toute simplicité. Le journal des événements indique qui a utilisé l’EVEROX™ One et à quel moment. Jusqu’à 27 utilisateurs peuvent être ajoutés, avec des autorisations d’accès permanentes ou limitées dans le temps.

Particulièrement résistant au vol et à l’effraction, ce cadenas est fabriqué en zinc moulé sous pression et équipé d’une anse en acier trempé Nano Protect. Conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, il est certifié IP 66 et IP 68, garantissant une étanchéité totale à la poussière ainsi qu’une résistance aux jets d’eau et à une immersion temporaire. Disponible en deux versions (45 et 50 mm de large), le cadenas EVEROX One ABUS fonctionne avec une pile CR2, offrant plus de deux ans d’autonomie en utilisation normal, soit jusqu’à 10 000 ouvertures.

Everox One 61/45 à partir de 84,95 € Everox One 61/50 à partir de 89,95 €