Paris Audio Vidéo Show : un concert gratuit d’Éric Artz

C’est un concert gratuit que vous ne voudrez pas manquer : Eric Artz viendra offrir au public du PParis Audio Vidéo Show 2025 une prestation suspendue, où les plus grands thèmes de films vont côtoyer les hits du jeu vidéo lors d’une représentation unique !

Le Paris Audio Vidéo Show 2025 (PAVS) est sans conteste l’évènement incontournable de la fin du mois d’octobre pour tous les amoureux de musique, d’image, de cinéma et de nouvelles technologies. Tandis que CUT KILLER, le DJ le plus emblématique du hip-hop français, en sera le parrain exceptionnel, d’autres concerts gratuits à ne pas manquer sont au programme. Et parmi ceux-là, celui du virtuose ERIC ARTZ s’annonce grandiose !

Formé au piano dès l’âge de 7 ans au Conservatoire Régional de Cholet, Éric Artz obtient le 1er prix au CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Paris en 1994. En 1998, à seulement 14 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) dans les classes de Gérard Frémy et Nicholas Angelich. Lauréat de plus de vingt concours nationaux et internationaux, il se produit régulièrement en soliste, en musique de chambre et avec des orchestres. S’il couvre le répertoire classique (Chopin, Beethoven, Liszt…), il s’aventure régulièrement du côté du répertoire moderne et populaire par le biais des musiques de films, de jeux vidéo et d’animés.

C’est dans ce cadre que les visiteurs du Paris Audio Vidéo Show 2025 pourront le retrouver ou le découvrir à l’occasion d’un concert gratuit (sur inscription) le samedi 25 octobre sur la scène OnStage à 18h00 ! Au programme, Éric Artz interprètera au piano quelques-unes des plus grandes partitions du cinéma et du jeu vidéo parmi lesquelles Mario, Zelda, Clair Obscur ou encore le Parrain : une plongée unique et envoûtante dans le cœur musical de la culture geek et de la pop-culture, au piano, par un virtuose reconnu et bouleversant !

Si vous avez déjà votre place pour le salon, vous pouvez réserver votre place dès à présent pour le concert gratuit d’Eric Artz :



Rendez-vous du 25 au 27 octobre 2025 au PARIS AUDIO VIDEO SHOW 2025 ! La billetterie est ouverte avec un tarif préférentiel pour les préventes. La journée dédiée aux professionnels se tiendra le lundi 27 Octobre 2025.



Les tarifs :

● PRÉ-VENTE EN LIGNE (Billet 2 jours) : 10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit)

● SUR PLACE – Plein tarif : 20€

● SUR PLACE – Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi..) : 15€

● Enfants de -12 ans (Billet 2 jours) : Gratuit

