Plaud, un écosystème intelligent

Le nouvel écosystème Plaud allie une intelligence logicielle repensée et un matériel optimisé pour offrir une expérience de prise de notes plus performante que jamais.



Le Plaud Note Pro propose de nouvelles capacités matérielles, avec un double mode intelligent et une autonomie étendue. Sa capture est ultra-précise jusqu’à 5 mètres , grâce à une matrice de 4 microphones MEMS et technologie avancée de formation de faisceau par IA, pour isoler les voix essentielles et réduire efficacement les bruits de fond. Comptezsur un enregistrement continu jusqu’à 50 heures, avec bascule facile entre différents modes selon vos besoins.

Plaud Intelligence propose quant à lui trois évolutions majeures. D’abord, une entrée multimodale enrichie : une analyse des conversations avec un contexte complet, en intégrant audio, texte, images et marquage des points forts. Résultats : identification automatique des points essentiels, développement des notes et résumés plus pertinents. Ensuite des résumés multidimensionnels , avec des notes générées sous différents angles : résumés synthétiques pour une vue d’ensemble, extraits ciblés (citations, données clés) et listes d’actions pour un suivi précis. Enfin Ask Plaud propose une interaction en langage naturel avec vos notes : posez vos questions, extrayez des insights, générer du contenu et orientez les actions à suivre.