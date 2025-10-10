Paris Vidéo Show : Cut Killer parrain de l’édition 2025

Pour son édition 2025, prévue du 25 au 27 octobre à Paris, le PARIS AUDIO VIDEO SHOW accueillera le DJ CUT KILLER, parrain de l’édition 2025, pour un talk suivi d’un concert et des rencontres avec le public sur le stand de La Boite concept !

Le PARIS AUDIO VIDEO SHOW (PAVS), la grande fête des innovations technologiques dans l’univers du son, de la musique, de l’image et de la scène, revient du 25 au 27 octobre. Une édition 2025 dont CUT KILLER, le DJ le plus emblématique du hip-hop français, sera le parrain exceptionnel !

CUT KILLER est l’un des pionniers du hip-hop en France. Révélé dans les années 1990 par ses mixtapes cultes (Hip Hop Soul Party, Double H), son style se distingue par un mélange de rap français et US, de soul, de funk et de R’n’B, allié à une maîtrise technique du scratch et du sampling. CUT KILLER a su allier exigence artistique et sens du show, devenant une référence dans l’art du DJing. Véritable passeur culturel, il a contribué à populariser le rap en France, influençant plusieurs générations de DJs et producteurs. CUT KILLER s’impose comme une figure respectée et un ambassadeur du hip-hop français, reconnu pour son rôle dans l’essor de cette culture en Europe.

Pour cette édition 2025 du Paris Audio Video Show, Cut Killer, parrain officiel du salon, sera présent aux côtés de La Boite concept pour présenter l’enceinte qu’il a imaginée et développée avec la marque. Un moment unique, à la croisée de la performance sonore, de la création et de la culture musicale. Rendez-vous le 26 octobre à 14h00 pour une interview de Cut Killer, Emmanuel Prévost son Producteur et Timothée Cagniard le fondateur de La Boite concept sur la scène On Stage. Ce talk sera animé par PP Garcia et Olivier Cachin, suivie d’un concert gratuit à 15h30 sur la scène Sonovente. La journée se poursuivra par une rencontre, une écoute de l’enceinte KILLER 120 et un temps d’échange avec Cut Killer sur le stand La Boite concept à 17h00.

Des expériences exclusives à ne pas manquer !



Outre la présence de CUT KILLER sur scène, le salon N°1 en Europe rassemblera tous les amoureux du son et de l’image qui pourront découvrir les dernières avancées en matière de matériel hi-fi, vidéo, home cinéma, instruments de musique, équipements DJ, lights et sonorisation. Salles de démonstration, ateliers interactifs, conférences et rencontres avec plus de 500 marques qui viendront présenter en avant-première leurs nouveautés et solutions en matière de musique, de vidéo, de gaming, de sonorisation ou de spectacle vivant : tel est le programme de cette grande fête du son et de la musique !



Rendez-vous du 25 au 27 octobre 2025 pour un PARIS AUDIO VIDEO SHOW d’anthologie avec notre parrain CUT KILLER, et d’autres surprises que vous ne voudrez pas manquer !



La billetterie est ouverte (https://www.billetweb.fr/paris-audio-video-show-2025) avec un tarif préférentiel pour les préventes. La journée dédiée aux professionnels se tiendra le lundi 27 Octobre 2025.



Les tarifs :

● PRÉ-VENTE EN LIGNE (Billet 2 jours) : 10€ (plein tarif) / 8€ (tarif réduit)

● SUR PLACE – Plein tarif : 20€

● SUR PLACE – Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi..) : 15€

● Enfants de -12 ans (Billet 2 jours) : Gratuit



Pour en savoir plus : https://www.parisaudiovideoshow.com