Ce projecteur Anker est le choix idéal pour un home cinéma tout-en-un

Le Soundcore Nebula X1 Pro est une console de cinéma mobile équipée d’un projecteur laser 4K et de haut-parleurs escamotables pour un son Dolby Atmos.

Si vous nous aviez dit il y a quelques années que notre recommandation de prédilection pour une installation home cinéma impliquerait un projecteur de la taille d’une valise avec des haut-parleurs escamotables, nous aurions ri et nous vous aurions conseillé un téléviseur OLED 4K mural, comme tout le monde.

Mais voilà, le nouveau Nebula X1 Pro de Soundcore, sous-marque d’Anker, me fait sérieusement repenser à l’apparence d’un home cinéma. Le Nebula X1 Pro succède au projecteur X1, d’une luminosité époustouflante, lancé plus tôt cette année ; il était si lumineux qu’il m’a donné envie de remplacer mon OLED.

Techniquement, il s’agit d’un projecteur, mais qualifier le Nebula X1 Pro de « simple projecteur » revient à qualifier le Faucon Millenium de « simple vaisseau spatial ». C’est une véritable station de cinéma mobile sur roues. Littéralement. Il roule, s’étend, se déplie et projette une luminosité incroyable de 3 500 lumens, grâce à la technologie laser 4K, sur un écran allant jusqu’à 760 cm de large. Il peut transformer le mur de votre salon ou la clôture de votre jardin en un écran digne d’une salle de cinéma, avec un contraste et une profondeur de couleur saisissants que seuls le laser RVB et le Dolby Vision peuvent offrir.

Mais c’est la configuration audio qui fait de cet appareil un véritable atout. Anker a intégré un système de son surround directement dans l’appareil. On retrouve quatre enceintes sans fil amovibles et deux caissons de basses intégrés, tous soigneusement conçus pour offrir un son spatial 7.1.4 avec un décodage Dolby Atmos performant. Une simple pression sur un bouton suffit pour que les enceintes avant se déploient en mode barre de son, pratique pour les visionnages rapides ou lorsque vous n’avez pas envie de déplacer vos meubles. Mais pour une immersion cinématographique totale, chaque enceinte se détache, se dote de pieds ou se fixe sur un trépied et peut être repositionnée où vous le souhaitez. Même les enceintes surround arrière se rangent parfaitement à l’arrière de l’appareil et sont équipées de leurs propres pieds amovibles.

Le processus d’installation, entièrement piloté par l’IA, est utile : autofocus, correction trapézoïdale, évitement d’obstacles, adaptation à l’écran et même compensation de la couleur des murs. Tout se gère grâce à un seul bouton et à des microphones très intelligents qui ajustent précisément le positionnement de vos enceintes. Une pause rafraîchissante après les quinze minutes habituelles passées à parcourir les menus et à jurer contre votre plafond.

Bien sûr, il intègre Google TV et Netflix. Un port HDMI est disponible pour brancher votre PS5 ou un lecteur Blu-ray, ainsi que des ports USB-C et USB-A. Anker affirme que l’ensemble est ultra-silencieux grâce à un système de refroidissement liquide.

Si vous souhaitez passer vos soirées cinéma en plein air au niveau supérieur, Soundcore propose également un écran gonflable géant de 200 pouces. Il est équipé de sa propre pompe à air alimentée par batterie et d’un cadre astucieux en T qui ne bascule pas au premier coup de vent. Vous pouvez même y fixer les haut-parleurs amovibles pour un son directionnel optimal.

L’Anker Soundcore Nebula X1 Pro est disponible en précommande dès maintenant sur Kickstarter au prix de 5 000 $. C’est un prix exorbitant, mais vous y trouverez de nombreux équipements. Les premiers contributeurs peuvent bénéficier de jusqu’à 40 % de réduction avant le 12 novembre. Un pack comprenant l’écran gonflable de 200 pouces est également disponible, avec jusqu’à 47 % de réduction selon votre niveau de gamme. Les livraisons sont prévues pour fin 2025, et un lancement plus large est prévu pour mars 2026.