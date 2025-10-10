Focal dévoile Focal Crafts, son atelier de pièces exclusives

Focal, marque française d’excellence en audio et acoustique, présente un atelier dédié à la création de pièces exclusives.



Focal, marque française d’excellence dans l’audio, présente un atelier dédié à la création de pièces exclusives. Ici, l’artisanat s’unit à l’innovation pour transformer l’objet sonore en véritable pièce d’art. Pour sa première réalisation, Focal signe 13 paires d’enceintes Utopia parées de cuir patiné.

Première concrétisation de cet esprit, Opus N°1 rend hommage au cuir et à l’art de la patine. Manufacturées en France, 13 paires d’enceintes Utopia ont été gainées de cuir patiné, matière vivante qui révèle des nuances et des éclats uniques. Elles s’accompagnent

de tables gigognes et d’un casque hi-fi Bathys dans un assortiment de couleurs et de matières. Chaque pièce devient un objet unique, fusion entre haute-fidélité et artisanat d’exception. Ces créations sont à découvrir exclusivement dans quelques boutiques du réseau Focal Powered by Naim.

Établi à côté des ateliers de production de Focal, Focal Crafts est aussi un laboratoire de créativité, où les équipes conjuguent leurs expertises pour sublimer des produits de la marque. L’innovation s’exprime dans le choix de matériaux nobles, transformables, et dans les collaborations qui nourrissent les projets. L’atelier explore des formes nouvelles, des textures inattendues et des finitions audacieuses, tout en restant fidèle à l’ADN de la marque. Chaque création signée Focal Crafts est une vision sensible de l’objet sonore, pensée pour les esthètes et les passionnés.