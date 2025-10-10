Huawei Watch Ultimate 2, design premium et sport outdoor

Huawei a lancé la Watch Ultimate 2 haut de gamme, première montre connectée au

monde à prendre en charge la communication sous-marine par sonar, rendant la plongée en profondeur plus sûre et plus pratique.

Conçue en métal liquide à base de zirconium particulièrement résistant, elle bénéficie d’une

étanchéité de niveau plongée jusqu’à 150 mètres, ainsi que de fonctions de communication sous l’eau. Elle intègre également un système d’antenne innovant qui permet une connectivité plus rapide et plus fluide, même dans des environnements extrêmes.

La Watch Ultimate 2 est également équipée de cartes de parcours de golf en haute

définition et de fonctions outdoor de niveau professionnel, en faisant la montre idéale pour les athlètes, passionnés d’activités en plein air et aventuriers.

Cette Ultimate 2 repousse les limites de la plongée en termes de performance et de

sécurité, devenant la première montre connectée capable de supporter des plongées jusqu’à 150 mètres tout en offrant des fonctionnalités de communication sous l’eau, telles que les appels et la lecture musicale. Grâce à ses propriétés uniques de résistance à l’eau, elle est parfaitement adaptée aux environnements subaquatiques. Elle inaugure une fonction inédite de communication par sonar, permettant d’envoyer des messages prédéfinis et des émojis à d’autres montres situées dans un rayon de 30 mètres.

Un mode SOS sous-marin est également intégré, avec une portée maximale de 60 mètres, facilitant l’envoi rapide d’alertes pour obtenir de l’aide en cas d’urgence.

L’ Ultimate 2 est aussi équipée d’un système d’antenne à fente qui renforce la puissance du signal en extérieur, ainsi que du système de positionnement Sunflower, combinant

un positionnement bi-bande à cinq systèmes et des algorithmes avancés, pour offrir une navigation ultra-précise même dans des conditions difficiles. La montre peut également être utilisée de manière autonome pour passer des appels grâce à la fonction eSIM, tandis que la réduction de bruit des appels par IA garantit des conversations claires, même en pleine nature.

Parmi ses nouvelles fonctionnalités, on retrouve la détection de chute, le mode SOS d’urgence, ainsi que la surveillance en haute altitude, conçus avec soin pour assurer la sécurité des aventuriers les plus téméraires en toutes circonstances.

Nouvelles couleurs, matériaux durables, suivi de santé précis et autonomie de 11 jours

La Watch Ultimate 2 est proposée en Bleu et Noir, avec un boîtier en métal liquide à

base de zirconium, une lunette en céramique nanocristalline bicolore et un verre saphir, gages d’une excellente durabilité.