La nouvelle MoonSwatch de Swatch préfigure-t-elle l’avenir ?

La dernière MoonSwatch de Swatch préfigure-t-elle la prochaine grande avancée de la marque en matière de personnalisation assistée par IA ?

La dernière MoonSwatch de Swatch, la Mission to Earthphase – Moonshine Gold, ressemble à un clin d’œil fantaisiste aux événements célestes (et nous la considérons toujours comme l’une des meilleures montres du marché pour les petits budgets).

Mais sous son charme cosmique, cette sortie pourrait bien préfigurer quelque chose de plus grand, littéralement. La troisième montre de la série Earthphase de la marque célèbre la lune des chasseurs d’octobre avec une touche d’originalité : son indicateur de phase de lune est doté d’un minuscule poing doré pointant directement vers le porteur.

Le reste du design est un classique de la MoonSwatch : un boîtier en biocéramique bleu marine, un bracelet premium assorti et un cadran blanc opalin luminescent grâce au Super-LumiNova de qualité supérieure. On y découvre même un détail UV caché représentant Snoopy et Woodstock s’émerveillant devant la Terre depuis la surface lunaire, accompagné d’un message secret qui n’apparaît qu’à la lumière ultraviolette. C’est magnifiquement décalé, comme on peut s’y attendre de la collaboration Omega x Swatch. Mais pourquoi ce doigt énigmatique pointé vers le porteur ? Faut-il y voir un taser pour le futur service de personnalisation par IA sur lequel la marque travaillait.

En effet, des rumeurs circulaient plus tôt cette année selon lesquelles Swatch s’apprêtait à lancer une plateforme de personnalisation pilotée par l’IA appelée AI-DADA. Décrite comme une « première mondiale » en matière de personnalisation, elle permettra aux utilisateurs de co-créer des designs uniques grâce à une « intelligence artistique » acquise au fil de plus de 40 ans d’histoire du design Swatch. Imaginez une Swatch X You, mais survitaminée, et potentiellement étendue à la ligne MoonSwatch.

Si tel est le cas, ce serait un changement majeur dans la façon dont Swatch traite sa collection la plus populaire. Au lieu de chasser chaque pleine lune avec une nouvelle édition limitée, la marque pourrait laisser le contrôle créatif à ses fans, les laissant imaginer leurs propres combinaisons cosmiques. Mais peut-être est-ce la façon dont Swatch dit : « You are next ». Seul l’avenir nous le dira… »