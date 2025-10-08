Mova M50 Ultra : un manche robotisé pliable et extensible

Mova lance le M50 Ultra, conçu pour les familles très occupées, les propriétaires d’animaux domestiques et tous ceux qui souhaitent avoir des sols impeccables sans effort.





Le M50 Ultra établit une première mondiale en devenant le tout premier aspirateur balai eau et poussière doté d’un manche robotisé pliable et extensible, officiellement reconnu par Frost & Sullivan en avril 2025. Ce M50 Ultra est commercialisé au prix de 599 €.

Avec son design Flex-Master Pro, le M50 Ultra facilite le nettoyage sous les lits, canapés et meubles bas : son manche extensible de 120 à 131 cm peut s’allonger à plat à 180°, sans avoir à se pencher ni à s’accroupir. Associée à l’articulation Bionic Wrist Joint, chaque trajectoire suit naturellement le mouvement des bras, réduisant la fatigue et offrant une maniabilité fluide et sans effort sur tous les types de sols. Il ne s’agit pas seulement d’une amélioration ergonomique, mais d’une redéfinition du nettoyage des sols : plus léger, plus flexible et adapté à tous les types de maisons.



Le M50 Ultra intègre le Smart Gliding Power System, qui accompagne activement chaque mouvement de va-et-vient. En analysant en temps réel le type de sol et les gestes de l’utilisateur, il fournit une assistance de 1,0 N vers l’avant et de 3,3 N vers l’arrière, permettant à l’aspirateur de glisser facilement avec un effort minimal.

Grâce à ce système de propulsion intelligent, la sensation de maniabilité équivaut à un poids de seulement 610 g, à peu près celui d’une bouteille d’eau de 500 ml. Même lors de longues sessions de nettoyage, l’utilisateur profite d’une aisance et d’un confort inégalés, rendant le lavage puissant des sols presque sans effort.





Le M50 Ultra est équipé d’un réservoir de solution de 100 ml et d’une pompe indépendante qui mélange automatiquement la solution nettoyante avec de l’eau pendant l’utilisation. Guidé par un capteur optique de saleté, il ajuste le rapport en temps réel en fonction de l’état du sol, garantissant un nettoyage puissant et efficace sans dilution manuelle. Une recharge permet jusqu’à 60 jours de nettoyage sans intervention manuelle, ce qui réduit considérablement les tracas liés à un entretien fréquent.



Conçu pour la vie moderne, le M50 Ultra offre jusqu’à 40 minutes d’autonomie, avec des voyants LED et des messages vocaux qui informent l’utilisateur à chaque étape. Grâce à l’application MOVA, les utilisateurs peuvent personnaliser les modes de nettoyage, surveiller les performances à distance et même profiter d’un mouvement avant et arrière sans intervention manuelle, rendant l’entretien quotidien des sols plus intelligent et plus facile.

