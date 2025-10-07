Des accessoires intelligents Scosche pour l’iPhone 17

Suite au dévoilement de la gamme iPhone 17 d’Apple, Scosche Industrie a présenté une gamme de produits conçus pour prendre en charge les nouveaux appareils et l’écosystème Apple.

La famille iPhone 17 d’Apple, qui comprend les modèles ultra-fins iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro, propose des écrans plus rapides, des puces plus puissantes et une charge sans fil Qi 2.2 optimisée. Les dernières solutions de charge et de fixation Scosche permettent aux utilisateurs d’exploiter pleinement le potentiel de ces nouvelles fonctionnalités à la maison, au travail et en déplacement.

Son connecteur rabattable unique et son design porte-clés rendent ce chargeur ultra-compact et prêt à être branché sur votre iPhone 15 (ou modèle ultérieur) USB-C, iPad, MacBook ou toute autre source d’alimentation USB-C.

Le chargeur porte-clés WatchIt est un exclusivité Apple. Ce chargeur rapide permet de recharger facilement l’Apple Watch Series 11 et les modèles antérieurs en format de poche, prêt à l’emploi. Compact, portable et certifié Apple, WatchIt offre un confort inégalé aux utilisateurs d’Apple Watch. Disponible exclusivement en blanc, corail et bleu sarcelle sur Apple.com et dans les Apple Store, et en noir sur Scosche.com.