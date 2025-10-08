Casio PX-S7000, le piano numérique qui transforme la musique en art de vivre

Un Noël tout en musique et en style avec le PX-S7000, et sa banquette design offerte pour l’occasion.

Et si en cette fin d’année, le plus beau cadeau à offrir – ou à s’offrir – était un piano numérique ? Pas n’importe lequel : le Casio PX-S7000, un instrument qui réinvente l’expérience musicale en mariant élégance, innovation et inspiration. Primé du prestigieux iF Gold Design Award, le PX-S7000 s’impose comme un objet d’art de vivre. Avec ses lignes épurées, ses finitions bois et textiles, et sa palette de coloris raffinés, il se fond harmonieusement dans tous les intérieurs.

Avec le PX-S7000, Casio signe une révolution dans l’univers du piano numérique : un instrument qui ne se contente pas de produire un son exceptionnel, mais qui devient une véritable pièce de design dans la maison. Le PX-S7000 séduit autant par son esthétique, et son encombrement minimaliste, que par ses performances musicales. Sa silhouette épurée, ses finitions raffinées et sa palette de coloris élégants en font un piano qui s’intègre parfaitement aux intérieurs contemporains, du plus petit au plus chaleureux.

Pensé comme un élément de décoration intérieure, il associe matières textiles, veinures bois et détails métalliques subtils. Résultat : un instrument qui s’expose fièrement dans le salon, au même titre qu’un meuble design ou qu’une oeuvre d’art.

Au-delà du design, le PX-S7000 offre une expérience musicale d’exception : Un toucher authentique grâce au clavier Smart Hybrid Hammer Action : le réalisme d’un piano acoustique dans un format innovant. Un son ample et immersif à 360° avec le système Spatial Sound System, qui enveloppe la pièce d’une atmosphère chaleureuse.

Un palette sonore inspirée des plus grands pianos de concert. Une liberté créative avec l’application Casio Music Space, idéale pour apprendre, composer et partager en famille.

L’audio Bluetooth pour écouter vos morceaux favoris et compositions avec vos proches.

Pour célébrer la magie de Noël, Casio accompagne le PX-S7000 d’une banquette design BG-50 pensée pour prolonger l’harmonie jusque dans les moindres détails. Récompensée d’un Award en 2024, cette banquette inspirée de style japonais, est parfaitement adaptée au design du Privia PX-S7000. Confortable, élégante et assortie au piano, elle transforme l’espace musical en un véritable cocon festif et raffiné.

Le Casio PX-S7000 en noir et Casio PX-S7000 en blanc sont disponibles à 2499 €.

Le Casio PX-S7000 jaune moutarde est disponible à 2699 €.

La banquette du PX-S7000 (d’une valeur de 399 €) est offerte jusqu’au 12 janvier 2026 pour tout achat du PX-S7000.