Blink lance sa toute nouvelle gamme de caméras 2K en France

La nouvelle gamme associe une résolution 2k à une solution à double caméra qui permet une couverture fluide à 180° pour les abonnés Blink Plus.

Pour que la sécurité domestique soit être simple, intelligente et accessible, Blink propose également de nouvelles caméras 2K à prix très sage : la Mini 2K+ est proposée à 44,99 €, la Blink Outdoor Floodlight est vendue à 39,99 € et la Blink Arc à seulement 29,99 €. Tous des nouveaux produits Blink seront expédiés à partir de la mi-octobre.

La Blink Mini 2K+ est une caméra filaire compacte et performante, offrant une résolution vidéo 2K et fdes onctionnalités intelligentes à un prix incroyable. Elle peut également être utilisé à l’extérieur grâce à l’adaptateur secteur résistant aux intempéries de Blink (vendu séparément).

Pour la surveillance extérieure, Blink a introduit la caméra Blink Outdoor Floodlight en France. Ce projecteur de sécurité intelligent sans fil et flexible est facile à installer et offre un éclairage LED de 700 lumens activé par le mouvement, avec une autonomie de batterie allant jusqu’à deux ans.

Outre les nouvelle caméras, Blink a dévoilé Blink Arc – une toute nouvelle invention qui permet la combinaison de deux caméras Blink Mini 2K en un seul flux parfaitement assemblé. Alimenté par une source unique et monté à partir d’un seul point, Blink Arc offre une vue panoramique à 180 degrés (avec un plan d’abonnement Blink Plus) sans la complexité des configurations multi-caméras. Avec une résolution de près de 6 mégapixels, il est idéal pour les grands espaces intérieurs ainsi que pour les espaces extérieurs (avec un adaptateur secteur résistant aux intempéries), garantissant une couverture complète et fiable.

Blink Arc résout un problème courant pour les utilisateurs de caméras de sécurité en offrant une couverture complète dans une seule vue. Qu’il s’agisse surveiller les enfants jouer dans l’allée, les animaux domestiques dans le jardin ou de surveiller les livraisons, Blink Arc permet aux abonnés du forfait Plus de tout voir en même temps.

Devenir plus intelligent grâce aux fonctionnalités basées sur l’IA

Blink a également annoncé que l’entreprise continuera à développer des fonctionnalités basées sur l’IA pour mieux servir ses clients.