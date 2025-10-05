MX Master 4, la nouvelle génération de la souris iconique de Logitech

La première souris MX avec une technologie haptique qui transforme la productivité grâce au système de retour haptique.



La MX Master 4 est la dernière-née de la série MX Master, conçue pour aider les professionnels de la création, les développeurs et les collaborateurs. Avec son retour haptique immersif, son logiciel avancé et sa connectivité améliorée, la MX Master 4 établit une nouvelle norme en matière de contrôle, de précision et de productivité, même pour les flux de travail les plus exigeants.



La MX Master 4 réinvente l’expérience utilisateur grâce à un retour haptique personnalisable, qui émet de subtiles vibrations lors du défilement, de la navigation et de la sélection. Cette précision tactile est idéale pour des tâches telles que le montage vidéo, la conception graphique et l’analyse de données.



Actions Ring, une fonction numérique activée par Logi Options+, offre des raccourcis spécifiques aux applications et des commandes personnalisables pour placer les outils fréquemment utilisés à portée de main n’importe où sur l’écran du collaborateur. Grâce à des fonctionnalités telles que l’attribution de commandes dans Photoshop ou l’automatisation de fonctions dans Excel, les professionnels peuvent gagner jusqu’à 33 % de temps et réduire de 63 % les mouvements répétitifs de la souris.



Pensée pour une productivité sans interruption, la MX Master 4 est équipée d’une puce haute performance et d’une antenne optimisée, offrant une connectivité deux fois plus puissante que les modèles précédents. Le nouveau dongle USB-C assure un appairage rapide et fiable entre les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les tablettes, permettant aux utilisateurs de rester connectés sans interruption.



Avec ses matériaux améliorés résistants aux taches et son design durable facile à entretenir, la MX Master 4 est conçue pour relever les défis quotidiens d’une utilisation professionnelle tout en offrant des performances durables.



MX Master 4 for Business sera disponible en graphite au prix de 129,99 €.