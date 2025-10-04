L’Oura Ring 4 Ceramic est magnifique, mais vaut-elle le coup, avec 150 € de plus ? Le fabricant de montres connectées lance également un boîtier de charge et ajoute la compatibilité multi-bagues.

Oura, leader des bagues connectées, lance une nouvelle version céramique de sa dernière Oura Ring 4, tout en proposant aux utilisateurs de ce tracker de santé et d’activité une nouvelle façon de changer de style.

La nouvelle bague, avec son revêtement extérieur en céramique de zircone, est désormais disponible en quatre coloris : Marée, Pétale, Nuage et Minuit. Ce nouveau revêtement est toutefois proposé à un prix plus élevé, à 549 €. Il est intéressant de noter qu’une version standard en titane est également disponible. Ce même titane compose toujours la partie intérieure de cette bague plus élégante.

Ce matériau hypoallergénique a été choisi pour sa dureté de 8,5/10 sur l’échelle de Mohs. Elle est comparable à la durabilité du saphir. De plus, comme les couleurs de la céramique sont inhérentes au métal, le matériau ne se décolore pas, selon Oura. Il s’éraflera cependant, et Oura expédie la bague avec un petit tampon. L’entreprise parle de « céramique comme vous n’en avez jamais vu », une expression qui rappelle étrangement un certain président américain. C’est joli, mais cela vaut-il le coût ? Ceux qui considèrent la bague connectée comme un bijou au même titre qu’un tracker de bien-être le penseront sans doute.

En parlant de dépenses supplémentaires, Oura a annoncé aujourd’hui quelques nouveautés. L’application compagnon prend désormais en charge plusieurs bagues. Une option intéressante pour ceux qui prennent leurs accessoires au sérieux. Si vous souhaitez que votre bague Oura soit assortie à votre tenue, vous pouvez désormais choisir facilement la bague qui suivra vos données de santé sans interruption. Cela implique toutefois l’achat d’une deuxième bague Oura. Et pourquoi pas les quatre variantes séduisantes en céramique ?

Par ailleurs, l’entreprise lance un boîtier de charge sans fil (ci-dessus). Ce boîtier en aluminium permet de recharger complètement la bague cinq fois, en 90 minutes. Disponible dès maintenant aux États-Unis au prix de 99 $, il sera disponible dans le monde entier avant 2026.