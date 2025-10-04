Grâce à la mise à jour Gemini, les caméras Google Home et Nest sont enfin aussi intelligentes et performantes que nous l’espérions.

Google déploie une mise à jour majeure de son écosystème Home, et c’est enfin la mise à jour attendue de tous. La nouvelle application Google Home, entièrement repensée pour Gemini, promet d’être plus rapide, plus fiable et plus complète, offrant une expérience de maison connectée moderne et intuitive.

La performance était notre priorité absolue. L’application se charge désormais jusqu’à 70 % plus vite sur certains smartphones, avec un taux de plantage réduit de près de 80 %. L’expérience utilisateur a également été optimisée : les vues en direct se chargent 30 % plus vite, les échecs de lecture ont diminué de 40 % et le défilement de l’historique de vos caméras s’effectue désormais à une fréquence d’images plus de six fois supérieure.

Tous les appareils et fonctionnalités Nest sont désormais intégrés à Home, y compris tous les thermostats Nest depuis 2015, les alertes Protect et les codes d’accès Nest x Yale Lock. Les caméras de sécurité et sonnettes plus anciennes bénéficieront d’une lecture vidéo plus fluide et plus rapide, éliminant ainsi le besoin de jongler entre les applications.

La nouvelle interface à trois onglets met Gemini à portée de main : l’onglet Maison pour un aperçu de vos appareils, l’onglet Activité pour un historique complet des événements avec des résumés Maison, et l’onglet Automatisations avec un éditeur natif rapide et un carrousel d’automatisations à venir. Quant aux caméras, elles proposent désormais des alertes contextuelles détaillées, comme « Abbie se promène avec des fleurs », et « Ask Home » vous permet de contrôler vos appareils, de trouver des clips vidéo ou de créer des automatisations en langage naturel.

Également du nouveau matériel

Côté matériel, Google lance une nouvelle génération d’appareils optimisés pour Gemini. La Nest Cam Indoor (3e génération), la Nest Cam Outdoor (2e génération) et la Nest Doorbell (3e génération) offrent toutes une vidéo 2K HDR, un champ de vision plus large, des performances améliorées en basse lumière et des alertes IA plus intelligentes.

Chacune offre six heures d’historique vidéo, un zoom numérique et des notifications intelligentes, le tout sans abonnement. Durabilité et confidentialité sont au cœur de l’attention, grâce à des matériaux recyclés, des vidéos cryptées et des voyants d’activité visibles.

Google a également dévoilé la nouvelle enceinte Google Home, conçue pour Gemini, offrant une conversation naturelle, un son à 360° et une connexion stéréo avec Google TV. Compacte, élégante, fabriquée de manière durable, elle sera lancée au printemps 2026 au prix de 99 $.

Enfin, Google ouvre l’écosystème à des partenaires. La caméra intérieure filaire onn et la sonnette vidéo filaire onn de Walmart proposent des fonctionnalités Gemini à un prix abordable, entièrement intégrées à l’application Home. Ces mises à jour seront déployées dans le monde entier le 1er octobre. Consultez régulièrement le Play Store pour les mises à jour.