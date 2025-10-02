Sandisk annonce une carte mémoire microSD exclusive et un SSD pour les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X

Sandisk annonce aujourd’hui de nouvelles solutions de stockage certifiées pour offrir une expérience de jeu immersive et nomade avec les nouveaux ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X.

Présentée par Xbox et ASUS ROG lors du Tokyo Game Show, la carte microSD SANDISK ROG Xbox Ally (X) est désormais disponible en précommande en amont du lancement très attendu, prévu le 16 octobre, des nouvelles consoles Xbox et ASUS. Le SSD NVMe WD_BLACK SN7100X sous licence officielle pour ROG Xbox Ally (X) & PC sera quant à lui disponible à l’achat dans les prochains mois.

À l’ère des jeux massifs et des bibliothèques toujours plus volumineuses, la demande pour des solutions de stockage performantes et de grande capacité ne cesse de croître. Avec jusqu’à 4 To de stockage rapide supplémentaire, ces deux nouvelles solutions certifiées de Sandisk pour le ROG Xbox Ally et le ROG Xbox Ally X permettront aux joueurs de profiter de téléchargements rapides et d’emporter leurs titres Xbox partout. La nouvelle carte microSD haute performance est spécialement conçue pour le ROG Xbox Ally et le ROG Xbox Ally X, tandis que le SSD interne sous licence Xbox offre des vitesses de lecture et d’écriture fulgurantes.



Les cartes microSD et SSD de Sandisk sont certifiées, testées et spécialement conçues pour les deux nouvelles consoles Xbox. Leurs principales caractéristiques incluent :

Carte microSD SANDISK pour ROG Xbox Ally (X)

• Disponibles en capacités de 512 Go, 1 To et 2 To pour stocker jusqu’à 50 titres, permettant aux joueurs de jouer directement depuis la carte.

• Conçue spécifiquement pour le ROG Xbox Ally et le ROG Xbox Ally X, garantissant une parfaite intégration avec Xbox.

• Résistante aux chutes, aux chocs et aux rayons X pour accompagner les exigences du jeu portable en mobilité.

• Temps de chargement rapides pour les grands titres AAA et performances fluides en jeu avec des vitesses de lecture jusqu’à 200 Mo/s.

• Garantie limitée à vie5 offrant un support et une protection longue durée sur lesquels les joueurs peuvent compter, partie après partie.

WD_BLACK SN7100X NVMe SSD pour ROG Xbox Ally (X) & PC

• Capacités allant jusqu’à 4 To, pour disposer d’un large espace de stockage pour ajouter de nouveaux titres et les jeux préférés, jouables directement depuis le disque.

• Sous licence officielle pour le jeu sur Xbox, permettant de jouer en toute fluidité avec une intégration complète.

• Des vitesses pensées pour le gaming intensif, avec jusqu’à 250 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture (modèle 2 To), et une efficacité énergétique optimisée pour les consoles et les PC portables.

• Une technologie de pointe pensée pour les gamers exigeants en mobilité, avec des performances DRAM-Less PCIe Gen4x4 et une mémoire NAND SANDISK TLC 3D CBA.

• Un essai de 1 mois au Xbox Game Pass Ultimate8 inclus pour les joueurs PC.

La carte microSD SANDISK pour ROG Xbox Ally (X) est d’ores et déjà disponible en précommande sur shop.sandisk.com/fr en versions 512 Go (94.99 €), 1 To (179.99 €) et 2 To (349.99 €).