Galaxy Tab A11 et Tab A11+ : des tablettes Samsung au design haut de gamme

Samsung dévoile les Galaxy Tab A11+ et Tab A11. Compactes et légères, elles promettent de se divertir et d’être productif partout.

Bénéficiant d’un écran confortable et de fonctionnalités d’Intelligence Artificielle, elles mettent l’expérience Galaxy sur tablette à la portée du plus grand nombre. La Galaxy Tab A11+ est par ailleurs compatible avec la nouvelle interface One UI 8.0. La Galaxy Tab A11 est déjà disponible. La Galaxy Tab A11+ sera quant à elle commercialisée d’ici fin 2025.



Aussi épurées qu’élégantes, les Galaxy Tab A11+ et Tab A11 se déclinent en gris et en argent. Leur capteur photo et leurs touches latérales sont hérités du design iconique des smartphones Samsung Galaxy et des Galaxy Tab S11 Series. Et parce qu’elles sont aussi fines que compactes2, il est facile de les avoir toujours sous la main.

Les amateurs de séries et de cinéma profiteront de leur écran 90Hz (11’’ pour la Galaxy Tab A11+ et 8.7’’ pour la Galaxy Tab A11) et du son Dolby Atmos. Munies d’une prise audio jack, elles offrent la possibilité d’opter pour un casque ou des écouteurs filaires pour les utilisateurs ne disposant pas d’écouteurs bluetooth, à l’image des Galaxy Buds3 FE, les derniers écouteurs à réduction de bruit active de Samsung. Ils pourront également compter sur leur grande batterie (7040 mAh pour la Galaxy Tab A11+ et 5100 mAh pour la Galaxy Tab A11) pour utiliser la tablette toute la journée. La Galaxy A11+ est également compatible avec la charge rapide 25 W.

Côté stockage, avec 128 ou 256 Go pour la Galaxy Tab A11+ et 64 Go ou 128 Go pour la Galaxy A11 ainsi que la possibilité d’aller jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD, elles permettent de conserver toutes ses photos et vidéos l’esprit tranquille. De quoi encourager quelques selfies supplémentaires pour profiter de leur nouveau capteur frontal de 5 MP, également appréciable lors des appels vidéo avec la famille et les amis.

Les Galaxy Tab 11 Series sont par ailleurs pensées pour accompagner l’utilisateur dans la durée. Elles supportent en effet 7 générations de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.



L’interface One UI 8.0 de la Galaxy Tab A11+ promet une navigation simplifiée et fluide. L’activation de Gemini offre l’opportunité d’obtenir des informations sur l’environnement de l’utilisateur, qui peut intervenir avec l’assistant comme s’il s’adressait à un proche.

Un simple geste suffit pour activer le mode DeX sur la Galaxy Tab A11+ et ainsi optimiser sa productivité. L’interface de la tablette devient alors similaire à celle d’un PC traditionnel, sur lequel il est possible d’ouvrir plusieurs fenêtres à la fois, de glisser-déposer des fichiers dans un email ou encore afficher plus de fonctions à l’aide d’un clic droit.

Enfin, les possesseurs d’une Galaxy Tab A11 Series auront toujours leurs notes à portée de main avec Samsung Notes, qui résout désormais automatiquement les calculs mathématiques.