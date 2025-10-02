Les derniers modèles Echo Show d’Amazon vont bien au-delà d’Alexa+

L’Echo Show 8 et l’Echo Show 11 affichent un nouveau design et promettent des améliorations significatives au niveau des haut-parleurs, ainsi que la nouvelle technologie Omnisense.

Amazon a dévoilé aujourd’hui de nouvelles versions de son écran intelligent Echo Show lors de son événement Appareils et Services très fréquenté. L’entreprise affirme que les nouveaux Echo Show 8 et Echo Show 11, compatibles avec Alexa+, sont les plus avancés de la gamme. Pour commencer, ils sont les premiers à être livrés avec le nouvel assistant IA dès leur sortie de l’emballage.

Le nouvel Echo Show 8 (écran LCD 8,7 pouces, 720p) remplace le modèle existant, dont la dernière mise à jour date de 2023, tandis que l’Echo Show 11 (écran LCD 11 pouces, 1080p) semble remplacer l’Echo Show 10. Ces deux nouveaux designs semblent beaucoup plus élégants que les générations précédentes, avec un écran surélevé et flottant relié à un haut-parleur sphérique.

Cette modification de design n’est pas seulement esthétique, si vous me permettez le jeu de mots. L’écran surélevé permet d’intégrer un haut-parleur frontal. Amazon a également placé des haut-parleurs large bande sous l’écran afin de projeter le son vers l’utilisateur, alors que les modèles précédents conservaient les haut-parleurs à l’arrière.

Les nouveaux modèles intègrent également un caisson de basses personnalisé, ce qui signifie que l’Echo Show 8 et l’Echo Show 11 ont de bonnes chances de tenir la promesse d’Amazon d’être les enceintes connectées offrant le meilleur son dès leur lancement.