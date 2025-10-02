La gamme Amazon FireTV, plus lumineuse et plus intelligente, mérite désormais sa place dans votre home cinéma

Une IA Alexa+ plus performante et un traitement d’image plus précis.

Amazon ne lésine pas sur les moyens pour proposer des divertissements abordables, quelle que soit la taille de l’écran. La gamme de téléviseurs Fire TV 4K de la marque vient de recevoir un sérieux coup de pouce lors de son événement annuel de lancement, promettant un traitement plus rapide et une luminosité accrue à un prix toujours raisonnable.

Dévoilée en même temps que les nouveaux Kindle couleur, la nouvelle série Fire TV Omni QLED offre deux fois plus de zones de local dimming que le modèle précédent, pour une luminosité d’écran nettement supérieure de 60 %. Cette mise à niveau permet également une meilleure séparation des blancs lumineux et des noirs profonds, et devrait rendre les contenus Dolby Vision et HDR10+ Adaptive beaucoup plus agréables à regarder.

Un capteur de lumière ambiante permet d’ajuster l’affichage en fonction de l’éclairage de la pièce, y compris la température des couleurs, et de l’allumer et de l’éteindre lorsque vous entrez ou sortez d’une pièce. Un mode galerie permet également d’afficher votre collection de photos personnelles.



Un nouveau processeur d’image est apparemment 40 % plus rapide qu’avant, ce qui est suffisant pour exploiter pleinement Alexa+. L’assistant IA, plus intelligent, comprend désormais mieux le contexte et peut servir de moteur de recherche personnel IMDB, avec des informations sur les lieux de tournage, les bandes originales et les anecdotes sur les coulisses, ainsi que le CV de chaque acteur à l’écran. Il suit également plus efficacement les événements sportifs en direct et peut accéder à davantage de contenus personnels, comme des albums photo et des flux de sonnette.

La série Fire TV Omni QLED sera disponible en tailles d’écran de 50, 55, 65 et 75 pouces, à partir de 480 $ aux États-Unis. Aucune date de sortie n’a été annoncée pour les autres pays.

Le reste de la gamme de téléviseurs Amazon 2025 est encore plus accessible. La Série 4, disponible en formats d’écran de 43, 50 et 55 pouces, est proposée à partir de 330 $ ; la Série 2 est encore plus abordable, avec son écran de 32 pouces à seulement 160 $ ​​– mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’une dalle Full HD.

Choisir un téléviseur Série 4 vous garantit une résolution 4K et un processeur quadricœur 30 % plus rapide que le modèle de génération précédente. Parmi les autres nouveautés, citons la fonction de mise en marche et d’arrêt intelligents Omnisense, ainsi qu’un mode audio Dialogue Boost qui devrait améliorer la perception des voix étouffées.

Enfin, Amazon a également dévoilé un nouveau Fire TV Stick. Le 4K Select utilise le tout nouveau système d’exploitation Vega, que l’entreprise estime plus rapide et plus économe en énergie que ses précédents modèles. Vous pourrez en acheter un pour votre téléviseur actuel pour 40 $.