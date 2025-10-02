Le nouveau Kindle Scribe d’Amazon est plus fin, plus léger, plus rapide et doté d’un écran couleur

La toute nouvelle gamme Kindle Scribe bénéficie d’améliorations majeures, notamment la recherche de carnets de notes optimisée par l’IA et, pour la première fois, un écran couleur.

Amazon a dévoilé sa toute nouvelle gamme Kindle Scribe, marquant ainsi la plus grande transformation de sa liseuse et de son ordinateur portable depuis ses débuts. La vedette de cette annonce est le Kindle Scribe Colorsoft, le tout premier Kindle doté d’une écriture couleur, conçu pour offrir aux notes, croquis et surlignements une sensation plus naturelle, sans la dureté d’un écran LCD. Ce redesign est plus qu’apparent. Le nouveau Scribe est plus fin (5,4 mm seulement), plus léger (400 g) et plus rapide grâce à un écran repensé, un processeur quadricœur et une mémoire supplémentaire.

Amazon affirme que tourner les pages et tracer des traits est désormais 40 % plus rapide. Grâce au nouveau verre texturé moulé et à l’écran sans parallaxe plus précis, l’écriture est presque impossible à distinguer de celle sur papier. Nous en aurons bientôt un, alors découvrez s’il est aussi agréable à utiliser que le Remarkable Paper Pro Move.

L’écran antireflet de 11 pouces conserve les mêmes proportions qu’une feuille de papier, ce qui le rend idéal pour la révision et la prise de notes de documents grand format.

Colorsoft présente l’écran couleur sur mesure d’Amazon, conçu avec un filtre spécial et un guide lumineux LED au nitrure pour des couleurs douces, nettes et agréables à l’œil. Pour en tirer le meilleur parti, les utilisateurs peuvent choisir parmi 10 couleurs de stylo, 5 nuances de surligneur et même un nouvel outil d’ombrage pour une profondeur artistique accrue.



Le logiciel a également été repensé. L’écran d’accueil repensé intègre désormais des notes rapides pour noter des idées, ainsi qu’une intégration plus étroite avec Google Drive, Microsoft OneDrive et OneNote pour la gestion des documents.

La nouvelle gamme Kindle Scribe sera disponible plus tard cette année aux États-Unis à partir de 499,99 $, l’édition Colorsoft à partir de 629,99 $. Une version plus abordable, sans éclairage frontal, suivra début 2026 au prix de 429,99 $. Tous les modèles seront disponibles au Royaume-Uni et en Allemagne début 2026.Un nouveau carnet alimenté par l’IA permet des recherches en langage naturel dans les notes manuscrites, avec des résumés automatiques et des questions complémentaires. L’année prochaine, vous pourrez même envoyer des documents à Alexa+ pour obtenir des analyses conversationnelles.

La lecture n’est pas oubliée. Amazon lance « Story So Far », un outil de récapitulation sans spoilers, et « Ask this Book », qui utilise l’IA pour répondre à des questions contextuelles pendant votre lecture. Ces deux fonctionnalités seront d’abord lancées aux États-Unis avant d’être étendues à d’autres pays.