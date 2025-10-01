Hamilton s’associe à Call of Duty pour une Khaki Field Automatic en édition limitée

Hamilton s’engage sur le terrain numérique avec sa dernière montre : une Khaki Field Automatic en édition limitée, créée en collaboration avec Call of Duty : Black Ops 7.

L’horloger suisse est réputé depuis longtemps pour intégrer ses montres à des films et des jeux vidéo (comme Interstellar, Dune et Death Stranding 2), et transpose aujourd’hui ce même souci du détail dans l’un des plus grands FPS au monde.

Ce n’est pas la première incursion d’Hamilton dans le monde du jeu vidéo, mais c’est la plus importante à ce jour. La robuste Khaki Field Automatic 38 mm de la marque joue un rôle majeur au poignet d’Axel Vermaak, un personnage de Black Ops 7. Les joueurs pourront observer la montre en action lors des missions et, avec un peu de rapidité, l’arborer à leur poignet.

La montre reste fidèle aux racines militaires d’Hamilton. Le boîtier en acier inoxydable et le cadran noir reprennent l’esprit furtif de l’univers de Black Ops, tandis que les aiguilles revêtues de Super-LumiNova garantissent une lisibilité optimale en basse lumière, que vous soyez en randonnée nocturne ou en pleine mission secrète à l’écran.

Un bracelet NATO vert kaki renforce l’aspect tactique, et le mouvement automatique H-10 offre une réserve de marche conséquente de 80 heures.

Retournez la montre et découvrez le fond du boîtier gravé de l’icône Black Ops 7, un détail pensé pour les fans qui recherchent un modèle en lien direct avec la franchise (sans être trop ostentatoire).



Chaque pièce est également présentée dans un emballage exclusif, clin d’œil à la série limitée à seulement 5 000 exemplaires dans le monde. En collaborant directement avec les développeurs, Hamilton brouille les frontières entre savoir-faire physique et narration numérique. Je trouve que c’est une façon très astucieuse d’intégrer l’horlogerie au divertissement moderne, une stratégie que Hamilton a déjà mise en œuvre avec succès.

Mieux encore, l’intégration de la Khaki Field dans Black Ops 7 ne semble pas forcée ; elle est naturelle. Et pour les joueurs, c’est une façon simple mais satisfaisante de refléter leur alter ego virtuel dans le monde réel.

La Hamilton Khaki Field Automatic Call of Duty: Black Ops 7 Édition Spéciale est disponible dès maintenant au prix de 925 €, et limitée à 5 000 exemplaires dans le monde.