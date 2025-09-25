On a hâte de tester l’écran arrière astucieux du Xiaomi 17 Pro

Un deuxième écran justifie enfin l’énorme bosse au niveau de l’appareil photo.

Non content d’avoir lancé les nouveaux smartphones 15T et 15T Pro en Europe cette semaine, Xiaomi vient de dévoiler deux flagships à double écran sur son sol national. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max transforment tous deux leurs îlots photo arrière en petits écrans secondaires et seront parmi les premiers à intégrer le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Lancés pour la Chine, mais dont le lancement mondial n’est probablement pas prévu avant quelques mois, les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max offrent tout le confort et la flexibilité d’un écran rabattable, sans la possibilité de se plier en deux. En plus de servir de viseur, ces écrans pleine largeur permettront d’afficher les appels entrants et les notifications, d’afficher les comptes à rebours et de contrôler la lecture musicale.

Le Xiaomi 17 Pro, plus petit, accueille un écran de 2,7 pouces, tandis que le 17 Pro Max porte son deuxième écran à 2,9 pouces. Tous deux utilisent des écrans OLED à taux de rafraîchissement élevé, avec une luminosité annoncée exceptionnelle. Même constat à l’avant : les Xiaomi 17 Pro (6,3 pouces) et Xiaomi 17 Pro (6,9 pouces) devraient tous deux offrir une luminosité impressionnante de 3 500 nits, ainsi que des taux de rafraîchissement adaptatifs LTPO de 1 à 120 Hz et des couleurs OLED éclatantes.

Les deux téléphones sont équipés du processeur phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, récemment dévoilé, avec 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Le plus petit téléphone accueille une généreuse batterie de 6 300 mAh, capable de se recharger à 100 W via USB-C ou 50 W sans fil ; le 17 Pro Max est encore plus puissant, avec une batterie colossale de 7 500 mAh. Mais il est très peu probable que les variantes mondiales aient quelque chose de proche de cela lorsqu’elles arriveront finalement.

Leica a une fois de plus mis la main à la pâte en photographie, avec des objectifs Summilux et des styles de photographie Leica disponibles via l’application appareil photo. Les deux téléphones sont équipés d’un capteur principal de 50 Mpx avec ouverture f/1,7, d’un autofocus à détection de phase et d’un stabilisateur optique, ainsi que d’un ultra grand-angle de 50 Mpx offrant un champ de vision de 102 degrés (ce qui n’est pas si large en réalité). Le Xiaomi 17 Pro, plus petit, est également équipé d’un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec zoom optique 5x et ouverture f/3,0 ; le 17 Pro Max fait encore mieux avec un capteur plus grand et une ouverture f/2,6 plus large. Chacun d’eux est également équipé d’un appareil photo selfie de 50 Mpx avec autofocus.

D’un point de vue esthétique, les deux nouveaux téléphones ressemblent beaucoup à l’Apple 17 Pro Max, avec juste un écran au lieu d’une protubérance à l’arrière. Même le nom est désormais identique. Ils sont tous deux certifiés IP68 et sont protégés par le verre Dragon Crystal Glass de Xiaomi.

Contrairement au 15T Pro, qui s’apparente davantage à un milieu de gamme qu’à un concurrent haut de gamme, les 17 Pro et Pro Max sont les nouveaux fleurons de Xiaomi. Leur prix sera donc bien plus élevé : sur le site web chinois de Xiaomi, le plus petit téléphone démarre à 5 000 CNY (environ 700 $), tandis que le plus grand coûtera au moins 6 000 CNY (environ 800 $). Ces prix devraient bondir une fois que les deux appareils seront commercialisés à l’international. La date de sortie reste toutefois un mystère. Xiaomi attend généralement février ou mars pour commercialiser ses fleurons de nouvelle génération hors de Chine, mais cela semble encore bien loin.