Swatch enrichit sa collection de montres Neon

Swatch est de retour pour fouiller dans ses archives – et cette fois, ce sont les années 80 et 90 qui font peau neuve (littéralement). La dernière collection Neon de la marque se compose de six pièces de classiques revisités, chacune baignée de couleurs fluorescentes audacieuses et agrémentée de détails innovants comme des boîtiers plus fins, des proportions plus généreuses et même SwatchPAY pour le paiement sans contact.

Swatch a toujours privilégié le côté ludique de l’horlogerie, créant des montres parmi les plus performantes pour les petits budgets, et la collection Neon s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Le seul problème, c’est que je ne sais pas laquelle je porterais en premier.

Les amateurs de montres oversize se tourneront probablement vers la Neon Seppia (160€) , une version AUDACIEUSE de l’AQUACHRONO de 1994. Elle arbore un bracelet foncé texturé et un cadran massif de 47 mm rehaussé de touches roses, vertes et jaunes. Affirmée, audacieuse, elle n’est pas faite pour se fondre dans la masse.

Enfin, la Neon Hielo (115€) revisite la HIELO de 1993, la transformant d’une modeste montre de 25 mm en une montre de 47 mm qui domine le poignet, avec quelques touches de néon pour faire bonne mesure.

Cette collection ne ressemble pas à une Swatch qui pousse le curseur de saturation à 11. Chaque montre reprend un design qui a fait son temps il y a des décennies et l’adapte au goût du jour, qu’il s’agisse de boîtiers plus grands, de silhouettes plus fines ou de la possibilité de payer au supermarché sans avoir à sortir son téléphone.

L’ensemble est disponible dès maintenant dans le monde entier à partir de 80 $. Le seul vrai problème ? Avec six explosions de nostalgie proposées, il n’est pas facile de choisir un seul favori.

La Neon Flumotions (120€) s’inspire de l’iconique montre Flumotions de 1988. Désormais dotée d’un boîtier ultrafin Skin Classic aux teintes fluo, elle est un clin d’oeil au passé avec sa forme à la fois familière et totalement inattendue. La Neon Signal Flag (120€) est un hommage percutant au modèle Signal Flag lancé en 1990. Cette version revisitée met en avant les couleurs orange, jaune et verte de la palette originale pour un maximum d’impact. La Neon Emerald Chrono (130€) est la réinterprétation fantaisiste de l’Emerald Diver, sortie en 1986. Ce modèle fait ses premiers pas avec la fonction chronographe, incarnant la précision de l’horlogerie classique avec une palette de couleurs vives qui ont été amplifiées et rafraîchies dans le style authentique des années 80 et 90. La Neon Skychart (75€) est la réinterprétation de la Skychart, lancée pour la première fois en 1991. Conservant son guichet de date exceptionnel, le modèle emblématique revient désormais dans une nouvelle palette de couleurs à base de vert flashy, de violet profond et de bleu foncé pour un renouveau électrisant.

