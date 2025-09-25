La platine vinyle tout-en-un la plus puissante au monde est un incontournable pour tout salon d’inspiration rétro

La platine vinyle Tina V900 fait partie de la gamme Century, qui célèbre les 100 ans de l’audio Philips. De nouveaux casques audio sont également disponibles en octobre.

Découverte en avant-première plus tôt cette année, la gamme Century célèbre les 100 ans de l’audio Philips. Cinq nouveaux produits, tous aux noms musicaux originaux (et aux codes produits banals), sont au programme. Il s’agit en réalité de platines vinyles et de casques audio, des systèmes tout-en-un conçus pour concurrencer des marques comme Victrola et Crosley. Leur sortie est prévue pour octobre, et leurs prix sont également confirmés.

À l’instar de ces autres marques, l’esthétique est résolument rétro, avec des finitions en bois et un style des années 1950-1970.

La Tina (Philips V9000, photo principale ci-dessus) est, selon Philips, la platine vinyle intégrée tout-en-un la plus puissante au monde. Elle offre une puissance de sortie de 120 W RMS en configuration 2.1, avec un caisson de basses Bass Reflex de 10 cm. Elle offre également de nombreuses options pour écouter d’autres musiques que les vinyles grâce à la radio DAB+/FM, à la lecture USB et à l’entrée audio auxiliaire RCA. Le système dispose également d’une prise casque 6,3 mm standard. Vous pouvez également diffuser de la musique via Bluetooth 5.3 avec Auracast, et connecter des enceintes Bluetooth externes. Prix : 449,99 €

La Stevie (Philips V3000) est une platine vinyle intégrée d’entrée de gamme. Elle est équipée d’une cellule MM Audio Technica à trois vitesses et d’un entraînement par courroie. Elle développe une puissance de 12 W RMS et est équipée de deux haut-parleurs large bande Bass Reflex. Elle peut également être connectée à d’autres enceintes Bluetooth et diffuser de la musique sur l’appareil via Bluetooth 5.4. Prix : 149,99 €.



La Janet (Philips V2000) est une radio portable au style classique avec DAB+/FM. Elle célèbre le développement des premiers appareils radio Philips, notamment le tube pentode en 1925. Son style rétro est néanmoins doté d’un écran affichant les informations sur la station et les titres des chansons. Prix : 79,99 €.





Le Ringo (Philips H2000) est un casque supra-auriculaire au design emblématique, compact et léger. Il sera vendu au prix de 29,99 €.