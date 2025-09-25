Ce sont peut-être les meilleurs écouteurs que l’on ait jamais testés

Le nouveau casque antibruit haut de gamme de Bowers & Wilkins, le PX8 S2, fait déjà bonne impression.

Nous sommes déjà de grands fans du nouveau casque antibruit haut de gamme de Bowers & Wilkins, le PX8 S2.

Si vous pensez que Bowers vient tout juste de sortir un casque haut de gamme, vous avez raison. Plus tôt cette année, la série PX7 a connu sa troisième itération : le PX7 S3 à 429 €

En un mot, ils étaient excellents, avec une note de cinq étoiles et notre logo « Choix de la rédaction ». À l’époque, le Sony WH-1000XM6 était imminent et Bowers avait déjà annoncé l’arrivée du PX8 S2 cette année. C’est le moment idéal. Et je peux vous assurer qu’ils surpassent le PX7 S3 en termes de qualité audio, et sur plusieurs autres points.

À bien des égards, les PX8 S2 sont similaires aux PX7 S3 : ils bénéficient de la même technologie de réduction de bruit, d’un design plus compact (beaucoup plus compact que les PX8 originaux) et d’une esthétique générale similaire. Cependant, plusieurs détails les rendent uniques.

Des bras en aluminium brillant maintiennent fermement les écouteurs grâce à un câble tressé apparent. Du cuir nappa a été utilisé pour l’arceau et les écouteurs, et non pour un substitut. Deux finitions sont disponibles : noir onyx et pierre chaude.

Le PX8 S2 est équipé de haut-parleurs à cône en carbone de 40 mm, comme sur le PX8 original, mais son châssis et son moteur ont été améliorés, chacun doté d’un amplificateur dédié. Il prend désormais en charge les technologies aptX Lossless et aptX Adaptive, vous permettant ainsi d’écouter votre musique en qualité 24 bits/96 kHz depuis un appareil Snapdragon Sound ou via une connexion USB-C filaire. Vous pouvez également utiliser le câble USB-C vers jack 3,5 mm fourni. Comme sur les précédents produits Bowers, le casque intègre de nombreuses commandes physiques (désormais plus précises et tactiles, donc plus faciles à localiser). L’application Musique, bien que riche en fonctionnalités, n’est donc pas indispensable.

L’application offre de nombreuses options de réglage, notamment la sensibilité du capteur de port qui détecte la présence du casque (et met ainsi votre musique en pause) et l’action du bouton « Action rapide » du casque. Je le garde toutefois toujours pour activer, désactiver ou activer la réduction de bruit active (ANC) ou le mode transparence. Vous pouvez également régler le son via un égaliseur cinq bandes ou sélectionner le mode True Sound, le réglage préféré des ingénieurs de Bowers & Wilkins.

Huit micros répartis autour de l’appareil mesurent le niveau de sortie de chaque haut-parleur, surveillent le bruit ambiant et offrent une excellente qualité d’appel.

Le casque offre 30 heures d’autonomie avec réduction de bruit active (ANC activée) – ce qui n’est pas la meilleure du marché, mais est suffisant pour la plupart des utilisateurs – et une charge rapide de 15 minutes vous offre sept heures d’utilisation supplémentaires.

D’autres mises à jour du PX8 S2 seront déployées plus tard cette année, avec la prise en charge de l’audio spatial, du Bluetooth LE Audio et de la diffusion Auracast.

Il a également été annoncé que Bowers & Wilkins faisait désormais officiellement partie du géant audio américain Harman, qui est lui-même une filiale de Samsung depuis 2016.