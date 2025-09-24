La Huawei Watch D2 révèle ses fonctionnalités avancées de suivi de la tension artérielle et des arythmies

Lors du Congrès 2025 de la Société Européenne de Cardiologie (ESC), le plus grand rendez-vous mondial dédié à la cardiologie, Huawei a présenté ses dernières innovations en matière de technologies de santé.

L’entreprise y a dévoilé en avant-première d’importantes évolutions de sa Watch D2. En parfaite adéquation avec le thème de cette édition, « Cardiology Beyond Borders », cette version améliorée intègre des technologies de pointe pour le suivi de la tension artérielle et la détection des arythmies, offrant aux utilisateurs des informations de santé pratiques et précises dès cet automne.

La fonction d’analyse des arythmies de la Watch D2est certifiée CE à des fins de bien-être uniquement et ne se substitue pas à un diagnostic médical professionnel. Avec 245 millions de patients hypertendus dans le monde et un taux de sensibilisation aussi bas que 51,6 %, adopter une approche proactive dans la gestion de ce risque de santé n’a jamais été aussi crucial. La nouvelle Watch D2 allie précision et usage au quotidien, tout en obtenant les certifications CE MDR et NMPA de classe II, gages d’excellence en matière d’innovation et de fiabilité.

Grâce à la technologie avancée TruSense de Huawei, la Watch D2assure un suivi fluide et précis de la pression artérielle, de la SpO₂, du rythme cardiaque et d’autres indicateurs de santé clés — le tout dans un appareil unique et élégant.

La Watch D2 établit un nouveau standard dans la technologie portable de santé en étant la première montre connectée au monde à obtenir à la fois l’enregistrement en tant que dispositif médical de classe II auprès de la NMPA en Chine et la certification CE MDR de l’UE pour la surveillance ambulatoire de la tension artérielle au poignet. Ce système certifié révolutionne la gestion personnelle de la santé en alliant précision et facilité d’utilisation au quotidien.

Propulsée par la technologie exclusive TruSense de Huaawei, la Watch D2 offre des capacités de surveillance de la tension artérielle. Les utilisateurs bénéficient à la fois de mesures ponctuelles à la demande et d’un suivi automatique cyclique sur 24 heures, incluant les lectures nocturnes cliniquement importantes pendant le sommeil. La planification intelligente du système s’aligne sur les rythmes circadiens naturels, en prenant les mesures aux moments optimaux (8 h, 16 h et pendant la nuit).

La Watch D2 intègre désormais une analyse des arythmies par onde de pouls certifiée CE, permettant aux utilisateurs de surveiller de manière proactive les rythmes cardiaques irréguliers (y compris la fibrillation auriculaire) avec fiabilité4. Ce système de détection avancé fournit des alertes en temps réel et une analyse des tendances à long terme, comblant les lacunes entre les examens professionnels en donnant aux utilisateurs les moyens d’identifier les données irrégulières. Disponible sur les plateformes iOS, Android et HarmonyOS, cette fonctionnalité élargit l’accès à la gestion proactive de la santé cardiaque, avec des approbations récentes sur six nouveaux marchés, dont l’Arabie Saoudite et l’Australie, et une disponibilité axée sur le bien-être dans 32 régions du monde.

Avec un design unibody élégant de 26 mm, la Watch D2 améliorée introduit désormais une nouvelle variante de couleur bleu sophistiquée aux côtés des modèles existants noir et blanc. Cette addition premium conserve le confort léger emblématique de la série (10 g de moins que les générations précédentes) et la technologie innovante de bracelet inspirée de la peau de requin, tout en offrant aux utilisateurs davantage de choix stylistiques pour correspondre à leur esthétique personnelle.