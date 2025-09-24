Huawei dévoile ses montres connectées nouvelle génération

Placé sous le thème « Ride the Wind », Huawei a organisé à Paris son événement de lancement de produits innovants.

La vedette en aura été la nouvelle génération de la Watch GT 6, aux côtés de la Watch Ultimate 2 et de la Watch D2, qui conjuguent esthétique haut de gamme et suivi santé/forme physique de niveau professionnel. Ces nouveautés étaient accompagnées par la Huawei nova 14 Series, les HUAWEI FreeBuds 7i et la Huawei MatePad 12 X, tous offrant une expérience visuelle et utilisateur exceptionnelle.

La Watch GT 6 incarne la philosophie « Ride the Wind », un nouvel état d’esprit alliant style et sport. Son ingénierie entièrement repensée offre une autonomie impressionnante de 21 jours et un positionnement outdoor ultra-précis, grâce au tout nouveau système HUAWEI TruSense, garantissant des mesures de santé rapides, fiables et complètes.

En s’appuyant sur plus de 100 modes sportifs, la Watch GT 6 introduit des optimisations profondes pour quatre disciplines outdoor majeures :

Cyclisme : un compteur de puissance virtuel inédit fournit des analyses de performance professionnelles sans équipement supplémentaire.

Trail running : suivi ultra-précis de la position, courbes d’altitude, analyse en temps réel du dénivelé pour mieux gérer l’effort.

Golf : cartes de parcours haute définition et fonctionnalités avancées pour améliorer la précision de chaque coup.

Ski : positionnement précis et riche base de données pour une expérience professionnelle et palpitante sur les pistes.

La Huawei Watch Ultimate 2 devient la première montre connectée du marché certifiée pour la plongée jusqu’à 150 mètres, avec fonctions audio. Elle introduit la communication sous-marine par sonar, permettant d’échanger des messages montre-à-montre jusqu’à 30 m et d’envoyer un SOS d’un geste unique jusqu’à 60 m, offrant sécurité et tranquillité aux explorateurs des profondeurs. La Huawei Watch D2, disponible dans un nouveau coloris bleu, enrichit ses fonctions de suivi de la pression artérielle avec rappels ponctuels ou récurrents. Combinés aux mesures individuelles et à l’ABPM (mesure ambulatoire de la tension), ces outils forment un système complet et adaptable aux besoins variés de gestion de la santé cardiovasculaire.