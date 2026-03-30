Avec le Nuki Keypad 2 NFC, le ‘Tap to Unlock’ arrive à la porte d’entrée

Du Tap to Pay au Tap to Unlock : Nuki transpose à la porte d’entrée la simplicité et la sécurité éprouvées des paiements sans contact.

Ce geste du quotidien pour régler ses achats devient désormais réalité pour accéder à son domicile grâce au nouveau Keypad 2 NFC. Le pionnier autrichien de l’accès intelligent lance ainsi le premier Keypad certifié Aliro pour les serrures électroniques résidentielles. Faire ses courses, valider un ticket de métro, payer sa place de cinéma ou commander une boisson au stade : aujourd’hui, un simple geste suffit. Cette simplicité repose sur la technologie Near Field Communication (NFC), qui permet les paiements sans contact via un smartphone ou une montre connectée. Avec le Keypad 2 NFC, Nuki étend désormais les avantages de ce standard sécurisé à l’accès au domicile.

« L’ouverture de la porte n’a jamais été aussi simple, rapide et sécurisée. Avec le Keypad 2 NFC, nous transférons les atouts du Tap to Pay directement à la porte d’entrée. Les utilisateurs bénéficient du même niveau de confort et de sécurité que celui auquel ils sont déjà habitués lors du paiement sans contact dans leur quotidien », explique Martin Pansy, cofondateur et CEO de Nuki.

Chez Nuki, la serrure connectée et le Keypad étant conçus comme des produits indépendants, cette nouvelle fonctionnalité peut être ajoutée facilement. Les Smart Locks compatibles Matter bénéficient ainsi de la fonction « Tap to Unlock » en quelques instants grâce au nouveau Keypad 2 NFC. Concrètement, comment fonctionne « Tap to Unlock »? Il suffit d’approcher son appareil mobile du Keypad 2 NFC : aucune ouverture de l’application Nuki n’est nécessaire.

Pour utiliser Apple Home Key ou Samsung Digital Home Key via un portefeuille numérique, il est nécessaire de disposer d’une Smart Lock Nuki compatible Matter, d’un hub Matter du fournisseur concerné, ainsi que d’un smartphone compatible. « L’un des principes fondamentaux de Nuki est de rendre les nouvelles fonctionnalités accessibles à tous les utilisateurs, quel que soit le fabricant », souligne Jürgen Pansy, cofondateur et Chief Innovation Officer. C’est pourquoi le mode Nuki App élargit les possibilités de déverrouillage : il permet d’utiliser la fonction « Tap to Unlock » de manière totalement indépendante de Matter ou des applications de portefeuille numérique. Ce mode est accessible à tous les utilisateurs disposant d’une Smart Lock Nuki de 4ᵉ ou 5ᵉ génération et d’un smartphone compatible NFC — sans hub supplémentaire requis.

Le Keypad 2 NFC peut enregistrer jusqu’à 20 empreintes digitales, 35 clés « Tap to Unlock » et 200 codes d’accès. Malgré la diversité des modes d’accès, Nuki maintient ses exigences élevées en matière de sécurité des données, de simplicité d’utilisation et de durabilité. Chaque ouverture est protégée par un chiffrement de bout en bout reposant sur les mêmes standards de cryptographie éprouvés que ceux utilisés dans les systèmes de paiement. Les données d’accès sont stockées localement, l’utilisation du cloud restant entièrement facultative. L’installation se veut rapide et accessible, grâce à une fixation par adhésif ou par vis, sans câblage complexe.

Fabriqué en Europe, le Keypad 2 NFC est certifié IP54, garantissant une protection fiable contre la poussière et les projections d’eau. Son fonctionnement optimisé sur le plan énergétique assure une autonomie d’au moins douze mois car le Keypad et la Smart Lock ne restent pas connectés en permanence. Il est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 179 € sur la boutique en ligne Nuki et sur Amazon. Les informations relatives au programme de mise à niveau pour les clients existants sont accessibles ici.

