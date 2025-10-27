Stuff Magazine
    Amazfit Balance 2, la montre intelligente qui veille à la sécurité, même sous l’eau

    Surf, snorkeling, plongée… ces disciplines gagnent en popularité ! Pour les accompagner, mieux vaut opter pour une montre connectée qui mise sur la sécurité plutôt que sur le seul design.

    Pour la pratique du snorkeling – c’est-à-dire la plongée avec masque et tuba, sans
    immersion complète – une montre qui affiche une étanchéité de 5 ATM suffit. En revanche,
    pour la plongée, même à quelques mètres de profondeur seulement, mieux vaut opter pour
    un modèle disposant d’une certification supérieure. La montre connectée Amazfit Balance 2
    répond ainsi à la norme 10 ATM. Si la norme 10 ATM équivaut à une pression rencontrée à 100 mètres de profondeur, cela ne garantit pas pour autant un fonctionnement optimal à cette profondeur extrême. La Amazfit Balance 2 respecte la norme 10 ATM, mais son étanchéité, elle, est certifiée jusqu’à 45 mètres.

    La Balance 2 permet notamment de suivre la limite de non-décompression (NDL) : le temps maximal pendant lequel il est possible de plonger sans avoir à effectuer de paliers de décompression lors de la remontée. Mais aussi le PPO2 (pression partielle d’oxygène) : indique la pression d’oxygène dans le mélange respiré à une certaine profondeur. Dépasser les seuils de sécurité peut entraîner une intoxication à l’oxygène, un risque vital.

    La montre Amazfit Balance 2 fait également office de boussole sous-marine et permet de
    mesurer à la fois la profondeur et le temps de plongée. Ses fonctionnalités peuvent être
    enrichies grâce aux mini-applications disponibles dans l’écosystème Zepp via l’application
    dédiée. L’une d’elles, par exemple, permet de calculer la distance en ligne droite entre deux
    points de repère — idéal avant de se lancer pour rejoindre l’autre rive.

