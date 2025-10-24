eufy lance la SoloCam E42, une caméra de surveillance 4K solaire

Pour la sécurité au quotidien ou la surveillance de pointe, la nouvelle caméra eufy allie

résolution haute définition, optimisation IA, autonomie solaire et fonctionnalités

personnalisées…

eufy, marque du groupe Anker Innovations faisant partie des leaders mondiaux du secteur technologies de sécurité domestique et des appareils intelligents, annonce aujourd’hui le lancement de la SoloCamE42. Cette caméra de sécurité 4K, alimentée par énergie solaire, s’intègre parfaitement aux stations HomeBase eufy. Elle associe suivi intelligent des mouvements par l’IA, signaux lumineux dissuasifs et sirène intégrée pour offrir une protection intelligente et durable, de jour comme de nuit.

La SoloCamE42 offre des images ultra-haute définition 4K d’une clarté exceptionnelle, de jour comme de nuit. Un projecteur intégré de 250 lm améliore la visibilité nocturne, tandis que la caméra PTZ (panorama-inclinaison-zoom) permet une rotation horizontale à 360°, assurant une surveillance complète des grands espaces extérieurs. Le suivi des individus est optimisé par IA et cadre automatiquement les sujets en mouvement, tout en utilisant le zoom numérique pour garantir une mise au point précise sur les événements importants. Pour empêcher les incidents avant qu’ils ne se produisent, la E42 est équipée de stroboscopes rouges et bleus très visibles, d’une puissante sirène de 105dB et d’un clignotement rapide. Cela permet non seulement de dissuader les intrus, mais aussi d’éclairer les détails clés comme les visages et les plaques d’immatriculation, assurant ainsi un enregistrement fiable des preuves.



Cette E42 est équipée d’un panneau solaire amovible de 3W qui assure une alimentation

continue.* Grâce à son design flexible, le panneau peut être intégré ou détaché facilement : les utilisateurs peuvent ainsi le positionner de manière optimale, pour capter un ensoleillement idéal. Le tout permet un fonctionnement simple et fiable, pour une tranquillité d’esprit totale. Cette E42 peut être associée à la HomeBaseS380 et ainsi profiter d’autres fonctionnalités, comme la reconnaissance faciale et l’apprentissage automatique, qui lui permet de distinguer les visages connus des étrangers. Grâce à la fonction de suivi croisé, elle génère automatiquement des résumés d’événements fluides en combinant les vidéos issues de plusieurs appareils. Les utilisateurs reçoivent également un rapport d’activité quotidien, offrant une vue claire de tous les événements captés au cours de la journée.

SoloCam E42 : 1 unité : 179 €

Kit de 2 caméras (avec la HomeBase S380) : 479 €

Kit de 4 caméras (avec la HomeBase S380) : 699 €

