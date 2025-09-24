Voici la Huawei Watch GT 6 Pro

Cette montre connectée, axée sur le fitness, vous permettra de rester en forme pour le peloton grâce à des fonctionnalités cyclistes astucieuses. De plus, cette Huawei Watch GT 6 Pro affiche un look luxueux et peut tenir des semaines sans charge.

Recharger fréquemment est une réalité peu appréciée pour la plupart des appareils connectés, mais pas pour la Watch GT 6 Pro. La dernière montre connectée de Huawei offre une autonomie douze fois supérieure à celle de la nouvelle Watch Ultra 3 d’Apple, sans pour autant négliger le suivi de la santé et de la condition physique. Elle possède même une fonctionnalité qui pourrait convaincre les cyclistes passionnés d’abandonner leurs montres de sport Garmin.

La Watch GT 6 Pro est la première montre connectée capable de calculer le seuil de puissance fonctionnel (FTP) directement au poignet, sans avoir recours à des capteurs de puissance coûteux. Elle conserve également le style sportif et sérieux qui a fait la renommée de la série GT et est moins chère que des modèles phares comme la Samsung Galaxy Watch 8 Classic.

Cette année, la Watch GT ne s’éloigne pas radicalement de l’ancienne. Huawei a conservé sa lunette géométrique distinctive, mais a déplacé les chiffres vers l’extérieur plutôt que sur le cadran, libérant ainsi de l’espace pour un écran encore plus grand. La lunette intérieure a été retouchée avec des repères plus détaillés, ce qui permet de profiter pleinement de l’activité avant même que l’écran ne s’allume.

Contrairement à la génération précédente, qui pouvait facilement intégrer des bracelets tiers, la dernière Watch GT semble revenir à un système d’attaches propriétaire. Ce système permet au bracelet de se fondre harmonieusement dans le boîtier, plus épais qu’auparavant, et ses angles prononcés perpétuent le thème géométrique. Un peu gênant si vous aimez assortir vos bracelets, mais pas si vous êtes à l’aise avec celui fourni.

Comme d’habitude, il y a deux boutons latéraux : une couronne numérique pour le défilement et un bouton inférieur pour les sélections. Aucun des deux ne dépasse beaucoup, donc jamais de choc accidentel, même sans protège-couronne. Avec la version Pro, vous bénéficiez du plus grand écran de montre connectée Huawei (1,47 pouce), sans pour autant gagner de pixels supplémentaires. La Watch GT 6 Pro offre la même résolution de 466 x 466 que la version plus grande de la Watch 6 standard. Elle est incroyablement détaillée, à tel point que Huawei peut se permettre des polices de caractères minuscules, qui seraient floues sur un écran plus petit. Les données de fitness semblent un peu plus faciles à lire d’un seul coup d’œil que sur une montre connectée plus petite.

Comme il s’agit d’une dalle OLED, les couleurs sont exceptionnellement vives et les niveaux de noir quasi parfaits. Le cadre numérique interne s’étend pratiquement jusqu’au bord de la dalle, ce qui évite d’utiliser des cadrans ou des widgets principalement noirs pour éviter un anneau noir disgracieux entre l’écran et le boîtier. Les angles de vision sont également excellents. Le mode d’affichage permanent va réduire votre temps de port, mais maintenant que Huawei utilise la technologie de fréquence de rafraîchissement variable pour réduire la consommation d’énergie, la perte est moins importante qu’on pourrait le croire. Imaginez une journée de port en moins, ce qui, compte tenu de la durée de vie exceptionnelle de cette montre, n’est pas un problème majeur.

Les montres Huawei ont toujours été à la pointe en matière de longévité, et celle-ci ne fait pas exception. La Watch GT 6 Pro peut accueillir une batterie de 847 mAh, ce qui est tout simplement énorme pour une montre connectée. Malgré son grand écran et ses nombreux capteurs, elle tient toujours la route. En deux semaines au poignet, nous n’avons eu besoin de la recharger qu’une seule fois. En utilisation légère, elle offre une autonomie impressionnante de 21 jours entre deux arrêts, et avec l’affichage permanent activé, une semaine est tout à fait envisageable. C’est bien au-delà des autres montres connectées et plus comparable aux montres multisports classiques, et jusqu’à une semaine de plus que les précédentes montres Huawei à grosse batterie. L’enregistrement d’activité GPS reste la plus grande source de consommation d’énergie, mais le suivi continu peut tout de même fonctionner pendant 40 heures avant de s’épuiser. Le chargeur magnétique est toujours équipé d’un connecteur USB de type A ; peut-être que l’année prochaine, Huawei adoptera enfin l’USB-C pour ses appareils connectés. J’ai apprécié la puissance des aimants et leur rapidité à recharger la montre en une heure environ.

Bien qu’elle ne soit pas aussi intelligente que certaines de ses concurrentes occidentales, avec une meilleure intégration du système d’exploitation, une configuration plus simple et un accès aux applications tierces, la Huawei Watch GT 6 Pro est une montre de fitness plus aboutie. Les cyclistes, en particulier, y trouveront plus de données utiles que n’importe quelle autre concurrente, et son prix d’entrée est considérablement inférieur à celui d’un compteur de vélo et d’un pédalier à capteur de puissance. Pour les autres, elle offre néanmoins de nombreux avantages, notamment un design attrayant et une autonomie tout simplement exceptionnelle. C’est une véritable alternative à la OnePlus Watch 3, certes moins chère et plus compatible Android, mais dont l’autonomie et le suivi sportif sont moins détaillés.