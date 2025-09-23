Bang & Olufsen dévoile ses nouveaux écouteurs BeoGrace

Bang & Olufsen dévoile Beo Grace, ses modèles les plus intelligents et au meilleur son jamais créés par la marque.

Inspirés par les principes acoustiques du casque phare Beoplay H100, les Beo Grace ont été méticuleusement réglés par les tonmeisters de renommée mondiale de la marque afin d’offrir des performances audios inégalées dans leur catégorie. Chaque écouteur est façonné en aluminium poli et livré dans un étui de recharge monobloc au fini perlé, alliant design intemporel et technologie de pointe. Ces Beo Grace sera disponible à partir du 17 novembre 2025 en Natural Aluminium au prix de 1200 €.

Beo Grace offre des performances optimales même lors d’une utilisation prolongée, sans aucun compromis sur le confort. L’embout a été repensé avec un profil ovale pour améliorer l’ajustement et l’étanchéité. Les oreillettes sont résistantes à la poussière et à l’eau, avec une certification IP57 parfaitement adaptée à une vie en mouvement. Beo Grace offre jusqu’à 4,5 heures d’écoute avec la réduction active du bruit (ANC), et jusqu’à 17 heures grâce à l’étui de recharge. Des détails discrets, comme la grille de diffusion sonore en métal, incarnent la

philosophie de Bang & Olufsen : un design pensé aussi bien de l’intérieur vers l’extérieur que de l’extérieur vers l’intérieur, avec une attention minutieuse portée à chaque élément. Les embouts intègrent une grille en nylon qui protège le transducteur de la poussière et des débris, garantissant des performances optimales sur le long terme.

Bang & Olufsen a conçu une pochette en cuir souple de haute qualité, qui épouse avec élégance les courbes de l’étui de recharge en aluminium de Beo Grace. Déclinée en Infinite Black, Cranberry Red et Seashell Grey, elle intègre une ouverture USB discrète, une bandoulière élégante et un fermoir raffiné, pour pouvoir être portée avec aisance et s’adapter naturellement à votre style, vous accompagnant avec distinction où que votre musique vous

mène.