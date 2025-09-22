OWC Guardian, la haute sécurité nomade

Other World Computing présente l’OWC Guardian, un nouveau SSD portable puissant conçu pour tous ceux qui ont besoin de protéger facilement leurs données sensibles en déplacement sans sacrifier la vitesse ou la simplicité.

OWC Guardian est conçu pour allier sécurité des données et simplicité d’utilisation. Compatible avec les Mac, iPad Pro et PC USB-C, il suffit de connecter l’appareil, de saisir un mot de passe via l’écran tactile couleur intégré, puis de transférer des fichiers par glisser-déposer. Aucune installation de logiciel n’est requise et les performances restent fluides, sans problème de compatibilité. OWC Guardian utilise le chiffrement matériel AES OPAL 256 bits pour chiffrer automatiquement les données lors de l’écriture et les déchiffrer lors d’un accès autorisé.

L’écran tactile permet la saisie d’un code PIN ou d’une phrase secrète, et propose des fonctionnalités supplémentaires telles que l’accès multi-utilisateur, le mode lecture seule, l’effacement sécurisé et la configuration aléatoire du clavier. OWC Guardian est adapté aux utilisateurs manipulant des données sensibles ou personnelles et répond aux exigences de conformité sans complexifier les flux de travail. Avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 1 000 Mo/s en conditions réelles et des capacités allant jusqu’à 4 To, OWC Guardian prend en charge les sauvegardes de fichiers volumineux, les transferts multimédias et le montage vidéo 4K.

Proposé à un prix similaire à celui des disques durs standard, le OWC Guardian offre deux fois plus de performances. Il est disponible à partir de 219,99 $ pour 1 To, 329,99 $ pour 2 To et 529,99 $ pour 4 To.

www.owc.com/solutions/guardian