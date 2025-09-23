Huawei nova 14 : une nouvelle génération de smartphones pour janvier 2026

Huawei annonce le lancement mondial de la série nova 14, lors de son évènement Innovative Product Launch organisé à Paris.

La série Huawei nova 14 présente le nouveau Star Orbit Ring, une signature esthétique symétrique et immédiatement reconnaissable, symbole de l’individualité des utilisateurs Huawei nova qui revendiquent style et expression de soi. ce nova 14 Pro (12+512 Go) sera disponible à partir de janvier 2026 pour 699 €. Il est doté d’un écran quadruple incurvé de 6,78 pouces sans défaut, alliant confort ergonomique et élégance, tandis que le HUAWEI nova 14 offre une alternative minimaliste avec son écran OLED ultra-fin à bords plats de 6,7 pouces. Les deux modèles se distinguent par leur finesse et leurs finitions soignées, conjuguant style et praticité au quotidien.

Inspirée par la nature, la série HUAWEI nova 14 se décline en quatre couleurs – Bleu Cristal, Rose, Blanc et Noir – Chacune d’entre elles a été soigneusement conçue pour mettre en valeur la beauté du quotidien.



Pour améliorer l’expérience de la photographie de portrait, le nova 14 Pro inaugure l’Ultra Chroma Camera, une innovation pionnière capable de capter les données lumineuses multispectrales pour une précision colorimétrique améliorée de 120 % par rapport aux capteurs RVB classiques. Du maquillage subtil aux nuances d’un coucher de soleil, l’appareil restitue réalisme et profondeur aux portraits.

L’appareil photo Ultra Portrait Autofocus de 50 mégapixels assure une mise au point instantanée et précise, quelle que soit la luminosité. Avec une fourchette de zoom de 0,8x à 5x, il capture aussi bien les gros plans intimes que les portraits de groupe grand format.

Le HUAWEI nova 14 Pro est également le premier smartphone à proposer la fonction Ultra Speed Snapshot à la fois sur la caméra avant et arrière, garantissant des portraits d’une netteté exceptionnelle même en mouvement.



L’expérience est enrichie par des outils IA : AI Remove qui supprime avec précision les éléments indésirables, et AI Best Expression, qui sélectionne automatiquement les expressions les plus valorisantes parmi une série de rafales, transformant ainsi des photos jugées ratées en images captivantes.

La série HUAWEI nova 14 est équipée du HUAWEI SuperCharge Turbo 100W, associé au contrôle intelligent de la température de charge par IA. Le système ajuste avec une précision allant de 1 °C à 0,1 °C, pour éviter toute surchauffe, renforcer la sécurité et prolonger considérablement la durée de vie de la batterie. Il intègre également des protections multi-canaux, comme la protection contre les surcharges et la recharge nocturne, pour améliorer encore la fiabilité de la recharge.

Associée à une batterie haute capacité de 5 500 mAh[7], la série assure aux utilisateurs une autonomie solide pour toutes leurs activités, du streaming au gaming en passant par la création de contenu.