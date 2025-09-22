Les nouveaux projecteurs Epson sont intelligents, élégants et équipés du système Sound by Bose

Les nouveaux projecteurs Lifestudio d’Epson sont élégants et puissants. Grâce au système Sound by Bose, leur son est aussi performant que leur esthétique.

Epson a dévoilé ses tout premiers projecteurs portables intelligents, alliant design haut de gamme, son immersif et fonctionnalités intuitives, pour la maison comme pour le jardin. La nouvelle gamme Lifestudio, composée des séries Lifestudio Flex et Lifestudio Pop, est conçue pour transformer presque n’importe quel espace en un véritable centre de divertissement, que vous regardiez une nouvelle série en boucle, jouiez avec des amis ou suiviez un cours de sport en streaming.

Epson est le leader mondial des projecteurs depuis 2001. Ces nouveaux projecteurs 3LCD LED RVB promettent des images plus lumineuses, plus nettes et plus riches en couleurs que leurs concurrents DLP monopuce. Ajoutez à cela le Sound by Bose, Google TV et la configuration instantanée intelligente, et vous obtenez un ensemble très convaincant. Les projecteurs Lifestudio ne se limitent pas à l’image. Epson a accordé la même importance au design, proposant des modèles aux couleurs variées et au style moderne qui s’intègrent facilement à tous les intérieurs.

La portabilité est primordiale : ces projecteurs sont légers, compacts et conçus pour fonctionner aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. La série Flex, haut de gamme, comprend même un support inclinable et pivotant permettant de projeter sur les murs, les plafonds, les sols ou les surfaces inclinées, avec des tailles d’écran allant jusqu’à 150 pouces. L’EF-72 va encore plus loin avec un éclairage d’ambiance LED intégré à son élégant cadre. L’image seule ne suffit pas à créer une expérience home cinéma réussie. C’est pourquoi Epson s’est donc associé à Bose pour offrir un son de haute qualité à sa gamme. Le système Sound by Bose, avec Dolby Audio et prise en charge Bluetooth, confère aux projecteurs une allure de système de divertissement tout-en-un plutôt que de simple projecteur.

Côté logiciel, chaque projecteur Lifestudio intègre Google TV, vous donnant accès à plus de 400 000 films et séries TV issus des principaux services de streaming. Vous pouvez créer des profils personnalisés, obtenir des recommandations ou simplement utiliser l’Assistant Google pour trouver ce que vous cherchez. Et avec Google Cast, diffuser du contenu directement depuis votre téléphone ou votre tablette est d’une simple pression sur un bouton.

La gamme complète comprend les Lifestudio Flex EF-71 et EF-72, ainsi que les Lifestudio Pop EF-62B/N et EF-61W/G/R. Chaque modèle est équipé de la technologie Triple Core Engine d’Epson, garantissant des images plus lumineuses et plus éclatantes, ainsi qu’une performance durable.

La gamme Epson Lifestudio est disponible à la commande dès maintenant sur Amazon US et en précommande dès maintenant sur Amazon UK, avec des prix allant de 750 à 2500 € selon le modèle.