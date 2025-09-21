Une lampe de luminothérapie signée Nanoleaf

Nanoleaf élargit sa gamme bien-être avec le lancement de deux appareils de luminothérapie rouge pour le visage et le corps.

Nanoleaf élargit sa gamme bien-être avec deux nouveaux appareils de luminothérapie rouge : le Lampe de luminothérapie à lumière rouge et la L’appareil de soin visage 6 en 1. S’appuyant sur plus d’une décennie de recherche et de développement en matière de LED, Nanoleaf a fait son entrée sur le marché du bien-être plus tôt cette année avec le lancement réussi de son masque de luminothérapie rouge pour le visage. Forte de cet élan, Nanoleaf continue de redéfinir le bien-être au quotidien avec ces deux nouveaux appareils, rendant les soins de luminothérapie de qualité professionnelle accessibles à tous.

Stimulez la guérison naturelle de votre corps

La lampe de luminothérapie Nanoleaf offre un soin complet du corps grâce à une puissante combinaison de technologie à double longueur d’onde, associant lumière rouge (630 nm) et infrarouge proche (850 nm). Avec 160 LED haute concentration, l’appareil accélère la récupération musculaire, stimule la production de collagène, soulage la raideur articulaire et favorise le renouvellement cellulaire profond, aidant les utilisateurs à récupérer plus rapidement après le sport, les blessures ou le stress quotidien.

Doté d’un design ultra-fin, élégant et portable, de quatre niveaux d’intensité et d’un minuteur personnalisable pour des séances de 10 à 30 minutes, le panneau offre une expérience de traitement professionnelle personnalisée, directement depuis le confort de votre maison.



Appareil de soin visage 6 en 1

L’appareil de soin visage 6-en-1 transforme votre rituel beauté et offre six traitements ciblés réunis dans un puissant format portable. Alliant la luminothérapie rouge, NIR et bleue, ainsi que la vibration, la chaleur et le froid, il aide à stimuler la production de collagène, combattre l’acné, apaiser les inflammations et optimiser l’absorption des soins. Grâce à ses niveaux d’intensité réglables et à sa minuterie intégrée, il propose une expérience entièrement personnalisée, adaptée à vos besoins. Son design élégant, compact et rechargeable permet une utilisation simple à la maison comme une routine de bien-être pratique en voyage.



