Des radios numériques Thomson DAB+ et Bluetooth au design rétro

     La radio numérique DAB+ s’impose comme la nouvelle norme en France et en Europe, offrant un son clair, sans grésillements, et un large choix de stations. Avec plus de 130 ans d’expertise audio, Thomson présente une gamme complète de radios et microchaînes Bluetooth DAB+ qui combinent design rétro, puissance sonore et prix attractifs.
     
    RT850DABBT (69,90 €), la radio numérique DAB+ design & Bluetooth
    Véritable objet déco avec son coffrage bois et tissu, la radio numérique DAB+ Thomson RT850DABBT associe élégance et modernité. La radio numérique design et pas chère, idéale pour profiter du DAB+ chez soi.

    . Tuner radio DAB/DAB+/FM pour un son clair et stable
    . Enceinte Bluetooth 5.0 intégrée pour diffuser vos playlists
    . 30 W de puissance audio
    . Port USB, entrée AUX et sortie casque
    . Double alarme & minuterie de sommeil

    RT350DAB (39,90 €), la radio numérique compacte et abordable
    Minimaliste et portable, la radio numérique DAB+ Thomson RT350DAB s’adapte à tous les usages, à la maison comme en déplacement. La radio numérique nomade et économique pour découvrir le DAB+.
    . Radio DAB+ & FM avec autoscan et 50 stations mémorisables
    . Antenne télescopique pour une réception optimale
    . Double alimentation secteur/piles


     

    MIC123DABBT (129,90 €), la micro-chaîne stéréo DAB+ connectée
    La micro-chaîne Bluetooth DAB+ Thomson MIC123DABBT combine puissance et polyvalence pour un usage familial. Une micro-chaîne DAB+ puissante et élégante pour le cœur du salon.
    . Tuner radio numérique DAB+ & FM avec autoscan
    . Bluetooth®, port USB, entrée AUX
    . 50 W de puissance + renforcement des basses
    . Égaliseur intégré + télécommande
     

    MIC301IDABBT (149,90 €), la micro-chaîne premium avec chargeur induction
    Avec son design bois raffiné, la micro-chaîne stéréo DAB+ Thomson MIC301IDABBT marie performance audio et praticité. La micro-chaîne DAB+ premium et multifonctionnelle.
    . Tuner DAB+ & FM (autoscan, 50 stations mémorisables)
    . Bluetooth®, lecteur CD, lecteurs USB & AUX-IN
    . 60 W de puissance musicale
    . Télécommande incluse
    . Chargeur induction 10 W + port USB


     

     

     

