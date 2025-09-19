Essai – Volkswagen ID.7 Tourer, le break électrique idéal ?

Après le Dieselgate, VW avait besoin de se refaire une sérieuse virginité, ce qui explique le déploiement d’une gamme complète d’autos électriques. Après l’ID.3 et l’ID.4 (élue « voiture mondiale de l’année 2021 » !), l’ID.7 veut prouver que le segment des grandes routières peut, lui aussi, être électrifié. Démonstration avec cette version break, dénommée Tourer. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Chez Volkswagen, on aime bien révolutionner le monde automobile. Pensez à la Coccinelle, par exemple. Ou encore à la Golf. Puis l’invention des GTI. Et à la Polo. Voire la Passat. Et même le Tuareg, premier grand SUV luxueux abordable. Cette stratégie a continué avec l’électrification, avec les ID.3, ID.4, ID.5 et, au sommet de la pyramide, la grande berline ID.7, déclinée aussi en version break Tourer, que nous avons ici à l’essai. C’est d’ailleurs ce qui la différencie de sa « cousine » thermique, la VW Passat, bien connue des grands rouleurs amateurs d’espace à bord : cette dernière, dont nous accueillons la 9ème génération, n’est plus disponible en berline…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses puisque l’ID.7 est à la fois la première grande berline électrique de chez VW, et que sa déclinaison Tourer est aussi le premier grand break. Osons dire que dans le monde d’avant, il y avait la Passat qui remplissait ce rôle ; dans le monde d’après, c’est l’ID.7 à qui revient cette tâche. Belle idée, mais au vu des faibles ventes d’électriques dans le monde, ce beau scénario pourrait être revu à la baisse…

Et sous le capot ?

Avec sa stratégie d’électrisation,, VW a créé une nouvelle génération de moteurs électriques. 177, 204, 286, 340 ch en version GTX, tout est possible ! Ici, dans l’offre actuelle, il y a les batteries de 77 ou 86 kWh (on vous conseille ces dernières), et des puissances de 286 ou 340 ch (la première suffit !). Côté recharge, les pics vont de 175 à 250 kW. A vous de trouver la meilleure configuration, même si elle est assez facile à trouver (moyen moteur / grosse batterie / grosse puissance). Voilà, on ne vous a rien dit ! Toutefois, avec sa grosse batterie, l’ID.7 offre jusque 687 km d’autonomie. Crédible ? Oui, à l’essai, on vous en parle ci-dessous…

Et au volant, ça donne quoi ?

C’est carrément super bien, même si l’ID.7 Tourer, faisant partie de la première génération d’autos électriques de chez VW, adopte une ergonomie très tactile, trop tactile. Depuis, la marque allemande est revenue en arrière, avec des boutons « a touches » physique, c’est tellement plus ergonomique. Quoi qu’il en soit, cette ID.7 Tourer sait malgré tout accueillir son équipage ! Ce break de 4,96 m de long est suffisamment spacieux pour accueillir une grande famille et ses bagages. En bonne électrique, on apprécie la sérénité, le silence, l’agrément général de conduite, les belles reprises grâce aux 545 Nm. Le comportement routier est à la fois sûr et très neutre (c’est un break électrique, pas une Golf R…), même si l’amortissement typé souple et le poids plutôt élevé sont une combinaison qui se fait sentir en conduite dynamique (voire même sur un dos d’âne…). Peu importe : l’ID.7 remplit parfaitement son rôle d’auto sûre, efficace et agréable. Enfin, on notera que malgré la présence des batteries (ça prend de la place, ces choses-là), l’espace à bord, ainsi que dans le coffre, est sensiblement identique à celui d’un break Passat hybride. Pas mal du tout…

Son point fort ?

Les consommations relevées lors de cet essai (genre 14 kWh en péri-urbain, 16 sur route) sont remarquablement basse, signe d’une compétence élevée en matière de motorisation électrique, et d’aérodynamique bien travaillée… Belle performance globale !

Les chiffres clé :

Moteur électrique

Puissance : 286 ch

Couple : 545 Nm

Boîte de vitesse : 1 rapport fixe

Poids : 2045 kilos

Vitesse maxi : 180 km/h

0 à 100 km/h : 8,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 17,2 kWh/100 / 15 kWh/100

Prix : gamme ID.7 à partir de 58990 €, modèle d’essai ID.7 Tourer Pro S Life Max à partir de 62390 €

Le verdict de Stuff

On pourrait penser que l’automobile électrique doit se cantonner à un environnement urbain. L’ID.7 prouve le contraire, encore plus en version Tourer, entre consommation maîtrisée et recharge rapide…