Invoxia sort l’artillerie IA avec son nouveau Tracker GPS

Invoxia, l’expert français des traceurs GPS et pionnier du secteur, dévoile son nouveau modèle : le Tracker GPS Classic Edition 2026.

Héritier du best-seller européen lancé en 2017, ce tracker intègre désormais une IA embarquée et de nouvelles fonctions de sécurité pour protéger efficacement ses biens et retrouver rapidement ce qui compte. Étanche et enrichi de services inédits, le Classic Edition 2026 s’impose comme un allié fiable pour la protection des personnes et des objets.

Le Tracker GPS Classic Edition 2026 offre un suivi de position et un historique s’actualisant à intervalle réglable (toutes les 2, 5 ou 10 minutes, ou à la demande en déplacement) grâce à l’utilisation conjointe de Bluetooth, Wi-Fi et GPS, relayé via les réseaux basse consommation Sigfox ou LoRa, et sans besoin de carte SIM. Lorsque le traceur ne bouge plus, il envoie sa position toutes les 2h, contre toutes les 4h en mode normal. Il permet également de superviser les mouvements grâce à des alertes en temps réel (détection de mouvements suspects ou à l’arrêt), ainsi que des notifications d’entrée ou de sortie de zones prédéfinies (domicile, école, stationnement, etc.). La batterie dispose d’une autonomie allant jusqu’à 6 mois selon la fréquence de suivi choisie. A la fois discret et utile, le Tracker GPS Classic se glisse partout et propose un radar de proximité, chaud/froid. Il peut même émettre une sonnerie pour faciliter sa localisation.



Propre aux trackers GPS Classic, le mode perdu est un atout majeur en cas de vol ou de disparition car il vient “forcer” l’usage du GPS : la position est envoyée toutes les 2 minutes lorsque le traceur est en mouvement, et toutes les 2 heures lorsqu’il reste immobile.



La fonction « Dossier de vol » d’Invoxia génère un fichier officiel avec un QR code permettant aux forces de l’ordre et aux assurances de localiser le traceur GPS en temps réel. Ce dossier, utilisable uniquement après dépôt de plainte, sert de preuve pour l’assurance et accélère l’action de la police, qui accède directement aux données sans dépendre du témoignage de la victime.



