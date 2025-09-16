La Luminor Marina Militare de 1993 de Panerai est de retour – et elle est désormais disponible à la vente

Panerai honore ses racines avec la nouvelle Luminor Marina Militare PAM05218.

Panerai n’a jamais hésité à s’appuyer sur son héritage naval, mais sa nouvelle montre, la Luminor Marina Militare PAM05218, va encore plus loin. Dévoilée officiellement à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Les Profondeurs du Temps », cette montre revisite l’un des moments clés de la Maison, rendant hommage à la Luminor Marina Militare référence 5218-202/A, un modèle apparu pour la première fois en 1993 et ​​devenu depuis un pilier de l’identité moderne de Panerai.

Cette année s’est avérée décisive. Aux côtés de la référence 5218-202/A, Panerai a présenté la Luminor référence 5218-201/A et la Mare Nostrum référence 5218-301/A, les deux premières références proposées au marché civil.

Leur lancement a eu lieu le 10 septembre 1993 à bord du destroyer Durand de la Penne, sous les yeux d’Amédée de Savoie Aoste, fils du duc Aimone de Savoie, fondateur des forces d’assaut de la Marine royale italienne. La 202/A, quant à elle, était réservée exclusivement au personnel de la Marina Militare, ce qui la distinguait de ses consœurs.

« L’exposition « Profondeurs du Temps » invite les passionnés comme les néophytes à redécouvrir notre parcours, du fournisseur militaire à l’horloger de luxe », déclare Alessandro Ficarelli, directeur marketing et produit de Panerai. « La nouvelle Luminor Marina Militare PAM05218 célèbre ce tournant : la naissance de la légende Panerai. »

Fidèle mais revisitée, la PAM05218 conserve le boîtier de 44 mm qui caractérisait la référence de 1993. Cet abandon du format surdimensionné de 47 mm témoigne de la volonté de Panerai d’adapter la praticité militaire à un style plus épuré et plus facile à porter.

L’édition de cette année reprend ce même boîtier et le revêt de DLC (Diamond-Like Carbon), une finition en harmonie visuelle avec le traitement PVD utilisé en 1993. Le résultat est un boîtier noir saisissant offrant une protection moderne contre les rayures et la corrosion. À l’intérieur bat le calibre Panerai P.6000, un mouvement à remontage manuel doté d’une réserve de marche de trois jours. Ce mouvement oscille à 21 600 alternances par heure et utilise un pont de balancier traversant pour une stabilité accrue. C’est un mécanisme simple mais robuste, parfaitement adapté à une montre-outil comme celle-ci.

Le cadran est un véritable exemple de nostalgie. Il arbore l’inscription Marina Militare et recrée le design gravé monocouche de l’original, recouvert de Super-LumiNova plutôt que la construction sandwich plus familière de Panerai.

Plus intriguant encore est le retour de ce que l’on appelle le « non-matching ». Les pièces du début de 1993 présentaient un aspect vieilli inégal, avec des chiffres brun-orange contrastant avec des aiguilles verdâtres – une particularité devenue un rêve de collectionneur. Ici, les ingénieurs Panerai ont volontairement reproduit cette anomalie en associant une teinte caramel luminescente sur les chiffres à des aiguilles plus claires.

D’autres détails restent fidèles à l’histoire : le fond vissé en acier, le logo OP et l’étanchéité à 30 bars (environ 300 mètres).

Le choix du bracelet fait également écho à 1993, avec un bracelet en cuir de veau brun doré de style vintage et une boucle DLC, complété par un bracelet de rechange en caoutchouc noir pour une utilisation pratique. La Luminor Marina Militare PAM05218 est disponible dès maintenant, au prix de 8500 € et proposée sur demande dans les boutiques Panerai.