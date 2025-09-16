Le OnePlus Nord 5, un allié face aux vols de smartphones

Avec la rentrée, les vols de smartphones repartent eux aussi à la hausse. Selon l’observatoire national de la délinquance, 600 000 smartphones sont volés chaque année en France.

Dans les grandes agglomérations, le phénomène est particulièrement marqué :

• A Paris et sa proche banlieue, près de 22 997 téléphones ont été signalés volés en 2022.

• À Lyon, la police signale que les vols de téléphones portables représentent jusqu’à deux tiers des vols avec violence dans le Rhône.

• À Toulouse, le téléphone portable reste l’un des principaux objets de vols dans la ville. Pour l’année 2024, Toulouse a enregistré plus de 21 000 vols et cambriolages en tout, dont une large part concerne les téléphones portables, particulièrement dans les transports et les lieux publics

Il est donc plus important que jamais d’être équipé et préparé à toute situation.mesure que les voleurs deviennent plus sophistiqués, les logiciels des smartphones le deviennent aussi. Par exemple, OnePlus a intégré toute une série de protections dans Android et OxygenOS 15, disponibles notamment sur le OnePlus Nord 5. Si le smartphone détecte des mouvements caractéristiques d’un vol (arrachage soudain, tentative de fuite…), il se verrouille automatiquement.

À cela s’ajoutent plusieurs fonctionnalités telles que :

• Offline Device Lock : même hors connexion, l’appareil se verrouille au bout de quelques minutes

• SIM Lock : en cas de retrait de la carte SIM, le téléphone se bloque immédiatement

• Remote Lock : l’utilisateur peut verrouiller son téléphone à distance en saisissant simplement son numéro sur android.com/lock

En parallèle, OxygenOS 15 ajoute ses propres couches de sécurité :

• App Lock : possibilité de protéger certaines applis (photos, messages, etc.) par un mot de passe distinct

• Private Safe : un coffre-fort pour stocker fichiers, images ou documents sensibles dans un dossier masqué et protégé

• Hidden Apps : la possibilité de masquer complètement certaines applications, comme celles liées à la banque, jusqu’à ce qu’un mot de passe soit confirmé

Grâce à ces fonctions, le OnePlus Nord 5 ne protège pas seulement vos données. Il rend aussi bien plus difficile l’utilisation du téléphone par les voleurs. Même si l’appareil est déconnecté, le verrouillage reste actif.

