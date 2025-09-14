IFA 2025 : Philips Hue, la lumière réinventée

À l’occasion de l’IFA, Signify, leader mondial de l’éclairage, dévoile une mise à jour majeure de sa gamme Philips Hue dans le cadre de sa campagne « Réinventez votre espace de vie ». Parmi les principales annonces, le nouveau Hue Bridge Pro redéfinit les standards de l’éclairage connecté. Son processeur cinq fois plus puissant et sa mémoire quinze fois supérieure permettent de piloter jusqu’à 150 luminaires et 50 accessoires, tout en stockant plus de 500 scènes personnalisées. Il introduit également de nouvelles fonctionnalités, comme Hue Motion Aware™, qui transforme les luminaires en détecteurs de mouvement. La migration depuis l’ancien bridge est simple et rapide, les utilisateurs pouvant transférer leurs paramètres en quelques clics.

Autre nouveauté, la gamme Philips Hue Essential ouvre l’accès à l’univers Hue avec une offre plus abordable. Elle comprend des ampoules A19, des spots GU10 et des rubans LED, tous compatibles Bluetooth. Une fois connectés à un Hue Bridge, ils révèlent tout leur potentiel et s’intègrent parfaitement à l’écosystème existant.

Les rubans LED ont également été entièrement repensés, avec notamment la nouvelle Philips Hue OmniGlow, premier modèle homogène grâce à la technologie CSP (chip-scale-packaging). Plus lumineux et flexibles, ils offrent un rendu fluide et premium, idéal pour créer des ambiances décoratives ou fonctionnelles, en intérieur comme en extérieur.

La gamme Festavia s’enrichit avec deux nouveautés. La Festavia Permanent peut être installée le long des façades ou des toitures pour habiller la maison toute l’année, tandis que la Festavia Globe, inspirée du design des Lightguides, apporte une touche décorative aux balcons, pergolas ou terrasses. Ces deux solutions sont certifiées IP65, assurant une résistance optimale aux intempéries.

Côté sécurité, Philips Hue introduit la Hue Secure video doorbell, une sonnette vidéo connectée, ainsi que le Hue Smart Chime, qui émet des alertes sonores lorsqu’un visiteur se présente. Ces nouveautés s’accompagnent d’évolutions logicielles, commel’historique vidéo gratuit sur 24 heures, la détection des signaux de détecteurs de fumée et, dès 2026, la reconnaissance faciale basée sur l’IA pour réduire les fausses alertes.

Enfin, Philips Hue franchit une nouvelle étape dans le divertissement connecté avec son partenariat avec Sonos. Les utilisateurs de Sonos Voice Control pourront bientôt contrôler leur éclairage Hue par la voix, combinant ainsi son immersif et lumière intuitive. Dans le même esprit, l’assistant IA génératif Hue poursuit son déploiement et propose désormais des ambiances lumineuses adaptées au contexte, tout en permettant la création d’automatisations. L’application PC Hue Sync profitera également de l’intelligence artificielle pour analyser les événements les plus pertinents à l’écran et offrir une expérience de synchronisation encore plus immersive.