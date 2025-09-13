Le nouvel iPhone 17 Pro est doté d’une imposante barre photo – voici pourquoi

Les rumeurs étaient vraies : l’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max ressemblent vraiment à ça. Mais cela ne vous dérangera pas trop grâce aux importantes améliorations apportées à l’appareil photo.

Lors de la dernière keynote Apple, l’iPhone 17 Pro et le 17 Pro Max ont fait leurs débuts officiels. La première chose que vous remarquerez est l’énorme barre photo horizontale à l’arrière. Sous la surface se cachent des améliorations plutôt intéressantes de l’appareil photo.

Le design a subi une refonte majeure cette année, abandonnant le titane pour une face arrière mi-verre, mi-aluminium. Le Ceramic Shield est désormais présent sur la face arrière, quatre fois plus résistante que les précédentes. Le logo Apple a également été légèrement raccourci pour accueillir les nouveaux éléments magnétiques de l’anneau MagSafe. Le Ceramic Shield 2 équipe l’écran avant, trois fois plus résistant que les précédents. Notez que les nouveaux appareils sont un peu plus imposants que les précédents modèles Pro.

L’écran, quant à lui, est équipé des mêmes dalles OLED LTPO de 6,3 et 6,9 pouces avec ProMotion, désormais dotées d’un revêtement antireflet intégré au Ceramic Shield 2. C’est pratique, mais je regrette l’absence d’une option d’écran mat. Les iPad, Mac et moniteurs d’Apple proposent tous cette option ; il était donc temps qu’elle soit intégrée à l’iPhone. Le Galaxy S25 Ultra de Samsung offre un revêtement d’écran similaire, réduisant considérablement les reflets.

La nouvelle protubérance rectangulaire n’est pas seulement esthétique : elle abrite un objectif grand angle de 48 MP amélioré (et plus grand), un ultra grand angle et un nouveau téléobjectif tétraprisme sophistiqué. Le Pro Max est ainsi le premier iPhone doté de trois capteurs Fusion de 48 MP. Avec le nouveau zoom, vous bénéficiez d’un zoom optique jusqu’à 8x au lieu de 5x, sans recadrage. Avec le zoom numérique, vous pouvez atteindre un zoom jusqu’à 40x au lieu de 15x. Le capteur selfie est le nouveau capteur Center Stage de 18 MP d’Apple, conçu pour les créateurs de contenu.

En parlant de création de contenu, l’appareil photo propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités « pro » pour les vrais professionnels. Vous pouvez désormais photographier en ProRes RAW pour une qualité encore meilleure et davantage d’options de retouche. La compatibilité Genlock est disponible, ce qui vous permet d’utiliser le nouveau téléphone avec d’autres appareils photo professionnels. Pour vous convaincre de la qualité de ces appareils photo, l’événement Apple a été entièrement filmé avec l’iPhone 17 Pro.

Côté performances, les modèles Pro intègrent la nouvelle puce A19 Pro, un GPU amélioré, un traitement neuronal plus rapide et un refroidissement optimisé grâce à un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur qui dirige la chaleur à travers le téléphone. Grâce à cette chambre à vapeur, Apple estime que le téléphone est 40 % plus efficace que les précédents modèles Pro.

Apple affirme que le processeur est le plus rapide de tous les smartphones, tandis que le GPU bénéficie d’une mise en cache améliorée pour des performances encore meilleures. Les performances sont même proches de celles d’un MacBook, et Apple. L’autonomie est également améliorée et la charge sans fil passe à 25 W par rapport à la norme Qi 2.2.

Outre le nouvel iPhone, une nouvelle coque TechWoven remplace la FineWoven. Elle utilise des fils superposés pour créer un look unique. Bien sûr, de nouvelles options transparentes mettent en valeur le nouveau coloris orange vif. Toutes les nouvelles coques sont dotées de nouveaux boutons, prétendument plus agréables au toucher. Des dragonnes sont également disponibles, si vous le souhaitez.

Les couleurs de cette année incluent un élégant orange foncé et les classiques : noir, argent, gris et bleu foncé. Tous les modèles démarrent à 256 Go de stockage, une première pour le Pro standard. Sur le Pro Max, vous pouvez même choisir jusqu’à 2 To pour la première fois !